Mayen

Feuer in Mehrfamilienhaus: ein Schwerverletzter

20.08.2019, 16:43 Uhr | dpa

Ein 65 Jahre alter Mann ist bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mayen schwer verletzt worden. Der Mann habe am Dienstag eine Rauchvergiftung erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei. Die genaue Brandursache war zunächst nicht bekannt, die Polizei ging aber von Fahrlässigkeit aus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Eine Begehung der Wohnung ergab Schaden am Inventar, nicht aber am Gebäude selbst.