Bremen

Übernachtungsboom in Bremen

20.08.2019, 17:28 Uhr | dpa

Ein Zimmerschlüssel hängt in einem Gästehaus vor einem Bett im Türschloss. Foto: Swen Pförtner/Archivbild (Quelle: dpa)

Bremen wird immer beliebter bei Touristen und Geschäftsreisenden: Die Zahl der Hotelübernachtungen im kleinsten Bundesland ist im ersten Halbjahr 2019 um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Insgesamt seien fast 1,3 Millionen Übernachtungen gezählt worden, teilte die Wirtschaftsförderung Bremen am Dienstag mit. In der Stadt Bremen waren es gut eine Million Übernachtungen - ein Plus von 8,3 Prozent. Gründe für die Entwicklung seien etwa der Trend zu Städtereisen, aber auch Großveranstaltungen. Besucher kommen überwiegend aus Deutschland (etwa 80 Prozent), gefolgt von den Niederlanden, Großbritannien und den USA.