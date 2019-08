Paderborn

Drogenladen im Wald: Polizei überrascht Mann mit Feinwaage

20.08.2019, 17:47 Uhr | dpa

In einem ungewöhnlichen "Drogenladen" in einem Paderborner Waldstück ist ein 20-Jähriger aufgeflogen. Wie die Polizei Paderborn am Dienstag mitteilte, hatte eine Streife an einer Bahnhofsböschung verdächtige, mit Ästen verschlungene Pfade entdeckt. Am Ende des Waldweges überraschten die Polizisten einen jungen Paderborner, der mitten in seiner grünen Drogenbude an einem Tisch stand und mit einer Feinwaage Marihuana abwog. Berauscht von der Musik aus seinen Kopfhörern bemerkte er die amtlichen Besucher zunächst nicht, wie es im Polizeibericht heißt.

Das Rauschgift habe der junge Mann, unter den Augen der Staatsgewalt in seinem Rücken, fein säuberlich in Tütchen abgepackt. "Auf einem der Stühle war die Preisliste verewigt. Offensichtlich rabattiert war das Kilo für 5000 Euro zu haben", hieß es weiter.

In der Wohnung des "Naturliebhabers" fanden die Polizisten später noch drei weitere große Tüten mit Marihuana. Jetzt läuft gegen den 20-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des illegalen Drogenhandels.