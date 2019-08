München

EHC Red Bull München hat hohe Ziele in Champions League

20.08.2019, 17:50 Uhr | dpa

Nach der Finalniederlage in der Champions Hockey League (CHL) hofft der EHC Red Bull München in der kommenden Saison auf den ganz großen Coup. Man wolle es "ein bisschen besser machen als letzte Saison", sagte Neuzugang Philip Gogulla, der von der Düsseldorfer EG gekommen war, am Dienstag in München. In der vergangenen Saison mussten sich die Bayern im Finale der Eishockey-Königsklasse erst im Endspiel den Frölunda Indians aus Göteborg geschlagen geben. Stürmer Gogulla sagte weiter: "Unser Ziel ist es natürlich, dann irgendwann auch mal ganz oben zu stehen."

Auch Trainer Don Jackson nannte einen erneuten Finaleinzug "das einzige Ziel, das wir haben können". Dies sei für den deutschen Vize-Meister der nächste Schritt und eine persönliche Herausforderung.

Neben den Münchnern nehmen auch die Adler Mannheim als Meister an der CHL teil. Die Augsburger Panther sind in der kommenden Saison zum ersten Mal bei dem internationalen Wettbewerb dabei. "Unser Ziel ist es, die Gruppenphase zu überstehen", sagte Verteidiger Steffen Tölzer. "Der Rest ist Bonus."

Die Vorrunde der CHL beginnt am 29. August. In der Gruppenphase treffen 32 Mannschaften aus 13 europäischen Ländern aufeinander.