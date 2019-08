Tholey

Gerhard Richter entwirft Kirchenfenster für Abteikirche

20.08.2019, 18:32 Uhr | dpa

Der Künstler Gerhard Richter entwirft nach Angaben der Benediktinerabtei St. Mauritius Tholey im Saarland drei große Kirchenfenster für die Abteikirche. Richter sei "durch privates und musikalisches Engagement" davon überzeugt worden, seine bislang größte sakrale Arbeit der Abtei zu widmen, teilte diese am Dienstag in Tholey (Kreis St. Wendel) mit. Richter und der estnische Komponist Arvo Pärt "möchten mit ihrer Einheit von Kunst und Musik einen neuen Höhepunkt ihres Schaffens setzen".

Die gotische Abteikirche wird zurzeit renoviert. Zu der im Sommer 2020 geplanten Fertigstellung seien auch die neuen Fenster zu sehen, sagte Frater Wendelinus. Die Entwürfe dafür, die nach Angaben der Abtei "in diesen Tagen" in Produktion gehen, sollen am 4. September erstmals öffentlich vorgestellt werden. "Es ist etwas ganz anderes als im Kölner Dom", sagte der Frater. Das dortige Fenster im Querhaus des Doms wurde 2007 eingeweiht.