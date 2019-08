Magdeburg

Sziborra-Seidlitz will Landesvorsitzende der Grünen bleiben

20.08.2019, 20:09 Uhr | dpa

Die bisherige Landesvorsitzende der Grünen, Susan Sziborra-Seidlitz, will Parteichefin in Sachsen-Anhalt bleiben. Sie werde sich wieder zur Wahl stellen, bestätigte sie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend. Nach dem Rücktritt ihrer Amtskollegin Britta-Heide Garben wird im November der Landesvorstand neu gewählt. Garben hatte eingeräumt, für einen Blog fremde Textpassagen ohne Angabe der korrekten Quellen verwendet zu haben. Garben soll etwa Absätze von anderen Grünen-Politikern verwendet haben und griff auch auf journalistische Texte zurück. Unter den Texten war auch ein Bericht des dpa-Themendienstes zum Thema Urlaub in Zeiten des Klimawandels.