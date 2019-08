Rostock

Einbruch in Rostocker Postfiliale

21.08.2019, 08:23 Uhr | dpa

Unbekannte sind in Rostock in eine Postfiliale im Südstadt-Center eingebrochen. Tatverdächtig seien vier Männer, die am Dienstagabend von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes auf der Flucht beobachtet wurden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem die Männer das Center verlassen hätten, seien sie mit einem Auto weggefahren. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zum Schaden machen und bittet um Hinweise zum Geschehen.