Offenbach am Main

Voraussichtlich Temperaturen bis 30 Grad zum Ende der Woche

21.08.2019, 08:32 Uhr | dpa

Die Temperaturen steigen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen wieder an. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen 22 und 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es werde voraussichtlich sonnig und trocken. In den Mittelgebirgen kühle es in der Nacht auf bis zu 3 Grad ab. Örtlich sei auch Nebel möglich. Am Donnerstag und Freitag bleibt das Wetter sommerlich warm. Bei viel Sonne werden zum Ende der Woche laut DWD Temperaturen von bis zu 30 Grad erreicht.