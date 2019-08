Offenbach am Main

Es wird wieder heiß: Über 30 Grad am Wochenende möglich

21.08.2019, 08:41 Uhr | dpa

Am Mittwoch gibt es noch mal milde Temperaturen, danach kommt wieder Sommerwärme nach Nordrhein-Westfalen: Schon am Mittwoch scheint meist bei vereinzelten Quellwolken die Sonne und es kann mancherorts bis zu 25 Grad werden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen ankündigte. Nachdem es in der Nacht kräftig abkühlt - in den Mittelgebirgen sind örtlich 3 Grad möglich -, steigen am Donnerstag laut Prognose die Temperaturen auf bis zu 28 Grad. Ab Freitag kann es dann 30 Grad und Samstag und Sonntag sogar noch mehr geben. Am wärmsten soll es im Rheinland werden. Regen erwartet der DWD bis einschließlich Sonntag nicht.