Sommerach

Unbekannte beschädigen Fußballfeld in Unterfranken

21.08.2019, 08:47 Uhr | dpa

Unbekannte haben ein Fußballfeld in Unterfranken schwer beschädigt. "Vermutlich hat ein großes Fahrzeug wie ein Geländewagen auf dem Sportplatz Runden gedreht und den Rasen dabei mehr oder weniger umgepflügt", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dabei wurde in der Nacht auf Dienstag etwa eine Spielhälfte des Fußballfeldes in Sommerach (Landkreis Kitzingen) beschädigt. Die Polizei schätzte die Schadenshöhe auf rund 2500 Euro.

Der Sportverein DJK Sommerach setzte eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise aus. Der Platz sei nicht nur ein Stück Rasen, schrieb der Verein auf Facebook. "Der Sportplatz ist unser Ort, an dem wir gemeinsam kämpfen, siegen, verlieren, lachen, weinen und gemeinsam Erinnerungen sammeln. Du, lieber Fahrer, tust uns leid, dass du sowas scheinbar noch nie erleben durftest." Nach Angaben der Polizei kann auf dem Fußballplatz für mehrere Wochen nicht gespielt werden.