Hamburg

Schauspieler Merlin Sandmeyer erhält Boy-Gobert-Preis

21.08.2019, 10:19 Uhr | dpa

Der mit 10 000 Euro dotierte Boy-Gobert-Preis für Nachwuchsschauspieler an Hamburger Bühnen geht in diesem Jahr an Merlin Sandmeyer. Der 29-jährige Schauspieler, geboren 1990 in Saarbrücken, spielt seit der Spielzeit 2018/2019 am Thalia Theater, teilte die Hamburger Körber-Stiftung am Mittwoch mit. "Merlin Sandmeyer verfügt über eine künstlerische Kraft, die ihm sofort die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums sichert. Egal in welchem Fach er sich oft genug die Seele aus dem Leib spielt, seine Auftritte tragen unverwechselbare Züge", begründet die Jury unter dem Vorsitz des Schauspielers Burghart Klaußner ihre Entscheidung.

Der Preis erinnert an den Schauspieler und Intendanten des Thalia Theaters, Boy Gobert (1925-1986). Bisherige Preisträger waren unter anderen Ulrich Tukur, Martin Wuttke, Susanne Wolff, Hans Löw, Gala Othero Winter und Steffen Siegmund. Die Auszeichnung wird am 8. Dezember in einer Matinee im Thalia Theater überreicht.