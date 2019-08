Regensburg

Ausschreitung in Regensburg: Verdächtiger sitzt in U-Haft

21.08.2019, 10:28 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug mit zerstörter Scheibe steht nach den Ausschreitungen in Regensburg am Straßenrand. Foto: Alexander Auer/Archiv (Quelle: dpa)

Nach Ausschreitungen auf dem Domplatz in Regensburg haben die Ermittler einen 17-Jährigen in Untersuchungshaft genommen. Der Mann habe unter anderem Polizisten angegriffen, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Gegen elf Verdächtige im Alter zwischen 16 und 32 Jahren werde zudem ermittelt. Ihnen werden unter anderem Steinwürfe, Beleidigungen und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Untersuchungen dürften mehrere Wochen dauern.

Eine Gruppe junge Leute hatte am späten Montagabend auf dem Domplatz zunächst lautstark gefeiert. Bei einer Polizeikontrolle beleidigten sie die Beamten und warfen mit Steinen aus einer nahe gelegenen Baustelle.

Als ein junger Mann flüchtete, beschädigte er ein Polizeiauto. Ein Polizist wurde von einem Stein am Oberkörper getroffen, blieb jedoch wohl aufgrund seiner Schutzweste unverletzt. Mehrere Randalierer wurden durch Pfefferspray leicht verletzt. Der Schaden an etwa einem Dutzend Autos und einem Roller beträgt nach Behördenangaben mehrere Tausend Euro.