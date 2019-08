Rostock

Dreieinhalb Jahre Haft für Vergewaltiger

21.08.2019, 13:57 Uhr | dpa

Wegen der Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchen hat das Landgericht Rostock einen 31 Jahre alten Gelegenheitsarbeiter zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Richter sahen es am Mittwoch als erwiesen an, dass der Angeklagte Anfang Februar das Mädchen am Rande einer größeren Geburtstagsfeier in einer Rostocker Kleingartenanlage missbraucht hat.

Der 31-Jährige hatte die Tat im Laufe des Verfahren erst bestritten und später behauptet, das Mädchen sei einverstanden gewesen. Das Gericht wertete diese Aussagen als vollkommen unglaubwürdig. Die Jugendliche war stark angetrunken und musste sich in einer leerstehenden Gartenlaube übergeben. Das habe der 31-Jährige ausgenutzt.

Es ist unwahrscheinlich, dass sie aus diesem wehrlosen Zustand heraus sexuellen Handlungen mit einem deutlich älteren Mann zugestimmt hat, den sie kaum kannte, wie der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung sagte. Außerdem habe das Mädchen unmittelbar nach der Tat mehreren Freunden völlig aufgelöst davon berichtet. Der Verurteilte ist mehrfach vorbestraft.