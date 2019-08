Berlin

Landvolk begrüßt Erleichterungen bei Futtergewinnung

21.08.2019, 14:23 Uhr | dpa

Erleichterungen bei der Futtergewinnung für Landwirte angesichts der Trockenheit in Teilen des Landes stoßen auf Zustimmung des Landvolks. "Dafür hatten wir uns gemeinsam mit dem Bauernverband stark gemacht", sagte eine Sprecherin des Landvolks in Hannover am Mittwoch zu einer von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vorgelegten Verordnung.

Demnach sollen Landwirte mit knappen Futtervorräten auch in diesem Jahr zusätzliche Flächen nutzen können, die nach der Ernte für den Umweltschutz zur Verfügung stehen sollen und normalerweise nicht der Fütterung von Pferden oder Rindern dienen dürfen. Viele Betriebe haben laut Landvolk das Problem, dass ihnen auch wegen der Trockenheit des vergangenen Jahres die Futtervorräte ausgegangen sind.

Voraussetzung ist, dass das Gebiet tatsächlich wetterbedingt an Futtermangel leidet und die Länder es entsprechend ausweisen. Bauern können dann nicht nur Schafe und Ziegen auf die Flächen lassen, sondern auch andere Tiere. Erlaubt wäre zudem, Gras und andere Pflanzen zu mähen. Der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen.