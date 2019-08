Speyer

Stiche mit Klappmesser in den Nacken - 21-Jähriger in Haft

21.08.2019, 15:36 Uhr | dpa

Nach Stichen mit einem Klappmesser auf einen 33-Jährigen in einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Speyer ist der mutmaßliche Täter in Haft genommen worden. Der 21-Jährige habe den 33-Jährigen bereits in der Nacht zum 11. August vermutlich im Streit mindestens zwei Mal in den Nacken gestochen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwoch mitteilten. Der 33-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Angreifer sei stark betrunken gewesen. Beide Männer seien Bewohner der Aufnahmeeinrichtung.

Da sich der Verdacht erhärtete, der 21-Jährige habe die Tötung des anderen Mannes billigend in Kauf genommen, beantragte die Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl gegen ihn. Das Amtsgericht Frankenthal ordnete daraufhin am vergangenen Freitag die Untersuchungshaft wegen Verdachts auf versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung an. Sowohl der mutmaßliche Täter als auch der 33-Jährige stammen aus Pakistan.