Görlitz

Lastwagenfahrer tot in Lkw auf A4 entdeckt

21.08.2019, 15:36 Uhr | dpa

Ein Lastwagenfahrer ist tot in seinem Lkw auf der Autobahn 4 entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten in der Nacht zum Mittwoch informiert, dass ein unbeleuchteter Lastwagen kurz vor dem Tunnel Königshainer Berge mitten auf der Fahrbahn stehe. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 50 Jahre alten Fahrers feststellen. An dem Lastwagen und der Mittelleitplanke der Autobahn fanden sich frische Unfallspuren. Woran der 50-Jährige starb, wird derzeit untersucht.