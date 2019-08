Berlin

Saarländer bekommen am häufigsten Antibiotika

21.08.2019, 17:13 Uhr | dpa

Im Saarland wird den Menschen so viel Antibiotika verordnet wie in keinem anderen Bundesland. Auf 1000 Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung seien im vergangenen Jahr 572 Mal Antibiotika verschrieben worden, berichtete das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland am Mittwoch. Im bundesdeutschen Schnitt lag der Antibiotika-Verbrauch bei 446 Verordnungen.

Im Vergleich zum Jahr 2010 war dies deutschlandweit ein Rückgang von 21 Prozent. Vor allem für Kinder wurden bundesweit deutlich weniger Antibiotika verordnet. "Wir versuchen, bei Ärzten und Patienten für einen verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika zu werben", sagte der Pressesprecher des Gesundheitsministeriums in Saarbrücken. So sei etwa vor drei Jahren eine entsprechende Broschüre herausgegeben worden. Eine zu häufige Gabe von Antibiotika gilt als eine der Ursachen für die steigenden Antibiotikaresistenzen.