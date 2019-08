Düsseldorf

Füchse Berlin treffen im Pokal-Achtelfinale auf Magdeburg

21.08.2019, 22:22 Uhr | dpa

Einen ganz schweren Brocken haben die Füchse Berlin im Achtelfinale des DHB-Pokals erwischt und treffen auf den Meisterschafts-Dritten SC Magdeburg. Dieses Los zogen Ex-Nationalspieler Pascal Hens und Marco Rose, Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, am Mittwochabend in Düsseldorf.

Cupverteidiger THW Kiel trifft in einem Auswärtsspiel auf die HSG Wetzlar. Zuvor hatten die "Zebras" den Supercup gegen den aktuellen Meister SG Flensburg-Handewitt nach Siebenmeterwerfen 31:32 (28:28, 13:14) verloren. Die Flensburger bekommen es in der Runde der besten 16 Teams vor heimischem Publikum mit der TSV Hannover-Burgdorf zu tun. Das Achtelfinale wird am 1. und 2. Oktober gespielt.