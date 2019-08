Saarbrücken

Saar-Rechnungshof legt Jahresbericht 2018 vor

22.08.2019, 02:51 Uhr | dpa

Der Rechnungshof des Saarlandes legt heute seinen Jahresbericht für 2018 vor. Im Mittelpunkt steht die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes. Rechnungshof-Präsident Klaus Schmitt werde über aktuelle Ergebnisse zur Haushaltslage berichten und in einer Prognose zur weiteren Entwicklung auch Haushaltsrisiken aufzeigen, teilte der Rechnungshof in Saarbrücken mit. Zudem werde Schmitt die Ergebnisse von 15 Einzelprüfungen vorstellen: Dazu zählten schwerpunktmäßig in diesem Jahr die Bereiche Baumaßnahmen, Polizei, frühkindliche Bildung und Betreuung, städtebaulicher Denkmalschutz, Amtsgerichte, Brandschutz sowie Hochschulen und Universitätsklinikum.