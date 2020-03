Massive Kursverluste

Handel an der Wall Street ausgesetzt

09.03.2020, 14:58 Uhr | fls, AFP, dpa, rtr

Panik an den weltweiten Börsen: Nachdem zunächst die Aktienkurse in Asien und Europa fielen, bricht nun auf die New Yorker Börse ein. Die Kursverluste sorgten für eine vorübergehende Unterbrechung des Handels.

An der Wall Street in New York ist der Aktienhandel am Montag für 15 Minuten ausgesetzt worden. Grund sind die stark fallenden Aktienkurse. Der Index S&P 500 der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen war zuvor um sieben Prozent abgestürzt. Der Leitindex Dow Jones war nach Handelsbeginn um fast sechs Prozent gefallen, der Technologie-Index Nasdaq büßte über sieben Prozent ein.

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus hat Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Dazu kam ein starker Sturz des Ölpreises. In Europa sprachen Händler von einem schwarzen Montag. Anleger befürchten schwere Auswirkungen des Virus auf das Wirtschaftswachstum.

Zum Auftakt des Handels war der Dow Jones zunächst um 7,1 Prozent auf 24.026,41 Punkte gefallen. Das ist der größte Kursrutsch seit zehn Jahren.

In Kürze mehr.