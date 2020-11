Angriffe auf die Polizei

Neonazis bildeten Speerspitze bei "Querdenken"-Demo in Leipzig

Die Organisatoren weisen Vorwürfe zurück, sie seien für die Eskalation der Gewalt am Samstag verantwortlich. Doch bei der Demo in Leipzig kämpften ganz vorn Neonazis gegen die Polizei. Vermeintlich unpolitische Teilnehmer finden das sogar gut.

Gisela M. ist Vorsitzende eines Hilfsvereins für Kinder, Aktivistin für Tierrechte – und Kritikerin der Corona-Maßnahmen. Am Sonntag postete sie auf Instagram ein Foto von der Leipziger "Querdenker"-Demonstration mit den Hashtags "#Freiheit #Frieden #Liebe". In einer Telegram-Gruppe schrieb sie: "Die Menschen in schwarz haben es möglich gemacht, dass wir losgelaufen sind." Mit "Menschen in schwarz" meint sie: Hooligans und Neonazis.



"Querdenker"-Lob für die Rechtsextremisten

Die Tierrechtsaktivistin heißt nicht Gisela M. Ihr richtiger Name spielt aber keine Rolle, sie soll hier nur ein Beispiel dafür sein, dass es nicht falsch sein muss, wenn die "Querdenker" den Vorwurf zurückweisen, sie seien rechtsextrem. Gründer Michael Ballweg empört sich sogar, dass "eine friedliche Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft ungerechtfertigt kriminalisiert und stigmatisiert wird". Das entspricht dem Selbstbild vieler Demonstranten, die sich eher als Friedenstrommler mit Henna oder Blumen im Haar sehen.



Allerdings müssen sich die Teilnehmer durchaus den Vorwurf gefallen lassen, dass sie Hooligans und Rechtsextreme zumindest die Drecksarbeit machen lassen. Das war am Samstag nicht viel anders als im August in Berlin. In der Telegram-Gruppe, in der auch Gisela M. postete, schrieb eine Krankenschwester etwa: "Ohne unsere Hooligans, unsere Jugend, hätte der Spaziergang nicht stattgefunden." Der von den "Querdenkern" ersehnte Demozug über den Leipziger Innenstadtring war nur möglich, weil die Polizei unter immer stärkerem Druck den Weg freimachte. Obwohl der Aufzug -anders als die große Versammlung zuvor - vom Oberverwaltungsgericht Bautzen verboten worden war.

Parteifunktionäre heizten ein

In der ersten Reihe bei der Konfrontation mit der Polizei standen dabei deutschlandweit bekannte Neonazis. Video-Material zeigt dort Funktionäre der Partei "Die Rechte", der vom Verfassungsschutz eine "ideologische Wesensverwandtschaft zum historischen Nationalsozialismus" attestiert wird. Die Bundesvorstände Sven Skoda und Michael Brück standen mit Mikrofonen vor Polizeiabsperrungen und heizten ihren maskierten Begleitern ein.

Neonazis greifen Polizei an: Heftige Randale bei #Querdenken-Demo. Zehntausende versammelten sich heute in #Leipzig unter Missachtung der Corona-Auflagen - darunter hunderte vermummte und gewaltbereite Neonazis. Die Lage eskalierte. #le0711 pic.twitter.com/CAHUrHs66v — democ. (@democ_de) November 7, 2020

In der Partei organisieren sich verbotene Kameradschaften. Viele der Funktionäre sind vorbestraft und als gewaltbereit bekannt. Bundesweit erregte die Kleinstpartei immer wieder Aufsehen: In Anlehnung an das Parteiprogramm der NSDAP hat auch "Die Rechte" ein 25-Punkte-Programm. Im Dortmunder Stadtrat wollte sie per Antrag wissen, wie viele Menschen jüdischen Glaubens in der Stadt leben. Dort wurde sie unter anderem durch den Neonazi-Altkader Siegfried Borchardt vertreten, der in der Stadt aufgrund seiner Tätowierungen weithin als "SS-Siggi" bekannt ist.

Fäuste, Flaschen, Pyrotechnik

Es waren Rechtsextreme wie diese, die den "Querdenkern" den erhofften Durchmarsch ermöglichten. Denn nicht nur "Die Rechte" hatte nach Leipzig mobilisiert. Auch NPD und "Dritter Weg" warben für die Veranstaltung und waren vor Ort. Eine ähnliche Anziehungskraft auf die gewaltbereite rechtsextreme Szene hatte neben der Berliner "Querdenker"-Demo im August zuletzt nur der sogenannte "Schweigemarsch" der AfD in Chemnitz ausgeübt, der vor zwei Jahren ebenfalls in Randale und Angriffen auf Polizei, Pressevertreter, Gegendemonstranten und Passanten mündete.

Szene im Video (Quelle Telegram): pic.twitter.com/EApblWXCJU — Lars Wienand (@LarsWienand) November 7, 2020

Das Verbot des Demonstrationszuges in Leipzig hinderte "Querdenken" nicht daran, die Demonstranten der kurz zuvor aufgelösten Versammlung in die entsprechende Richtung zu lenken. Man habe "gehört, dass viele Versammlungsteilnehmer Richtung Innenstadtring laufen", postete "Querdenken" in seine Kanäle. Und Erfurts "Querdenken"-Sprecher Arno Niederländer lud per Megaphon ein, "auf eigene Verantwortung mit uns" über den Ring zu gehen. "Wir benötigen kein endloses Gequatsche auf irgendwelchen Bühnen."



Der Mann ist in dieser Hinsicht kein völlig unbeschriebenes Blatt: Niederländer hatte auch schon auf einer Kundgebung aufgerufen, "nicht vor den Rathäusern und Landratsämtern zu demonstrieren, sondern endlich hinein zu gehen und die Verbrecher herauszuholen". Ballweg erklärte zugleich: "Querdenken" werde "immer friedlich, freiheitlich und ohne Gewalt vorgehen". Für den Durchmarsch sorgten die Neonazis, mit denen das Bündnis angeblich nichts zu tun haben will.

Einzelne Gruppen rufen dazu auf entgegen dem Verbot der Versammlungsbehörde, sich "das Recht zu nehmen" und auf dem Ring zu demonstrieren. #le0711 pic.twitter.com/YqG2Qm6xSm — democ. (@democ_de) November 7, 2020

Denn als an den Polizeiabsperrungen für den Marsch eigentlich Schluss war, attackierten sie in vorderster Reihe die Polizisten mit Fäusten, Flaschen und Pyrotechnik - während dahinter viele wie die Kinderhilfsaktivistin Gisela M. drängten. Nach Stunden, in denen das mittlerweile fast typische Spektrum aus Esoterikern und Verschwörungsideologen in Leipzig das Bild dominierte und Gruppen etwa von der NPD für Unkundige nicht sonderlich auffielen, hatten die organisierten extremistischen Gruppen jetzt ihren Auftritt und ihre Geduld verloren.



Vielleicht zeigt sich das am deutlichsten im Videofazit eines Funktionärs der Neonazi-Partei "Die Rechte": "Mit Friedenstänzen und Herzchenbildern wird man das BRD-Regime und die Corona-Regelungen definitiv nicht stoppen", sagte er. Das Geschehen am Samstag gehe in die richtige Richtung. "Aber der esoterische Touch genauso wie das Pazifistische sind halt nichts, womit man in diesem System irgendwas verändern wird." Für Gisela M. und ihre Mitstreiter ist die neonazistische Gewalt offenbar akzeptabel.