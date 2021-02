Rentner unter Verdacht

Paketbomben an Lidl und Hipp: Polizei nimmt 66-Jährigen fest

20.02.2021, 16:51 Uhr | dpa, ann

Polizeistreife vor der Lidl-Zentrale in Neckarsulm: Hier explodierte am Mittwoch eine der Briefbomben. (Quelle: Christoph Schmidt/dpa)

Ein Briefbomber nimmt im Süden Deutschlands seit Tagen Lebensmittelunternehmen ins Visier. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen und seine Wohnung durchsucht.

Nach drei Angriffen mit explosiven Postsendungen auf Lebensmittelfirmen in Baden-Württemberg und Bayern hat die Polizei einen 66 Jahre alter Verdächtigen festgenommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Samstag gemeinsam mit. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Mann ist laut Polizei Rentner und stammt aus dem Raum Ulm. Bisher sei er nicht wegen anderer Delikte bekannt. Er habe sich am Freitagabend ohne Widerstand festnehmen lassen und zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Die Behörden verdächtigen ihn, Absender der mit Sprengstoff gefüllten Postsendungen zu sein, die in den vergangenen Tagen an mehrere Unternehmen aus der Lebensmittelbranche in Bayern und Baden-Württemberg gingen.

Die Wohnung des Mannes wurde von der Polizei durchsucht. Die festgestellten Beweismittel würden aber noch untersucht, hieß es weiter.

In den vergangenen Tagen hat es Anschläge mit Briefbomben auf eine Lidl-Zentrale in Neckarsulm, den "Capri Sonne"-Produzenten ADM Wild in Eppelheim und einen versuchten Anschlag auf den Babynahrungsproduzent Hipp im oberbayrischen Pfaffenhofen gegeben. Insgesamt vier Menschen wurden dabei verletzt.

In Baden-Württemberg wurde eine Sonderkommission eingerichtet, das LKA hat die Ermittlungen übernommen. Insgesamt mehr als 100 Beamtinnen und Beamten jagten nach dem Bombenbauer.



Die Ermittler gehen offensichtlich davon aus, dass die Serie mit der Festnahme nun ein Ende hat: Dass der Beschuldigte noch weitere Postsendungen versandt habe, sei wenig wahrscheinlich, hieß es am Samstag.