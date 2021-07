MEINUNGZoff bei "Maybrit Illner"

Videokommentar zu Corona-Experten: "Lauterbach hat geirrt – Streeck sagte es voraus"

"Damit tragen Sie zur Spaltung bei": Hendrik Streeck hat Karl Lauterbach im Fernsehen scharf attackiert – und dafür im Netz Prügel bezogen. Dahinter steckt eine völlig falsche öffentliche Wahrnehmung.

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und der Virologe Hendrik Streeck sind sich in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner", vorsichtig formuliert, verbal in die Quere gekommen. Streeck unterstellte dem SPD-Politiker, "höchst unanständig" zu sein und Aussagen brutal zu verkürzen. Lauterbach konterte – und erntete Applaus in den sozialen Medien.

"Was für ein Kindergarten", kommentiert Martin Trotz im Video – und legt offen, wo der Epidemiologe und SPD-Politiker völlig falsch lag und welche Voraussage des Virologen zutraf, für die er lange hart angegangen wurde. Dabei kritisiert der t-online-Videochef das öffentliche Bild rund um die prominenten Corona-Experten.

Alles zum persönlichen Streit zwischen Streeck und Lauterbach und den Kommentar dazu finden Sie hier oder direkt oben im Video.