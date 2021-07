"Frage, die mich empört"

Im Video: Bei einer Interviewfrage wird Olaf Scholz sauer

Olaf Scholz hat überraschend offen über seine Ehe gesprochen. Der SPD-Kanzlerkandidat war zu Gast beim Brigitte-Talk – und wurde in einer Situation besonders emotional, wie ein Video von der Veranstaltung zeigt.



SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat in einem Interview ungewohnte Einblicke in sein Privatleben gegeben – und über seine Ehefrau Britta Ernst gesprochen. Die SPD-Politikerin ist brandenburgische Bildungsministerin und seit 1998 mit Scholz verheiratet. Das Ehepaar lebt in Potsdam und Hamburg-Altona. Beim Brigitte-Talk sprach Scholz über die enge Bindung zu seiner Frau – und wurde bei einer Frage plötzlich ungehalten.

Die privaten Einblicke und persönlichen Worte des SPD-Kanzlerkandidaten sehen Sie hier oder oben im Video.