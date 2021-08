Seltener Einblick

Im Video: Evakuierter zeigt Flucht aus Kabul mit Bundeswehr-Maschine

20.08.2021, 19:19 Uhr | mt, rtr

Ein Mann hat mit seinem Handy die Flucht aus Afghanistan gefilmt und die deutschen Einsatzkräfte gelobt. Mit einem A400M der Bundeswehr wurde er ausgeflogen – und schildert dramatische Zustände vor Ort.



Ein Geschäftsmann aus Großbritannien ist mit einer deutschen Rettungsmaschine aus Afghanistan evakuiert worden. "Sie haben eine großartige Arbeit geleistet, Hut ab", sagt der Mann, der anonym bleiben will.

Am Flughafen Kabul hätte Chaos geherrscht, es sei in die Luft geschossen und Tränengas eingesetzt worden, um die Menschenmenge zu zerstreuen. Das verstehe er, so der Brite, der seinen Rettern sichtlich emotional dankt.

Die Einblicke an Bord und die dramatischen Zustände am Flugahafen Kabul, von denen der Ausgeflogene berichtet, sehen Sie hier oder direkt oben im Video.