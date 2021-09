Zeitraffer-Video zeigt Wahlkreis-Trends

So anders wählten die Deutschen diesmal

Eine schwache Union, eine wiedererstarkte SPD und Grüne mit vorne dabei: Die Bundestagswahl zeigt, dass sich die Stimmen verschieben. Eine Datenanalyse liefert deutliche Erkenntnisse.



Mit der Wahl einer neuen Bundesregierung geht die Ära Angela Merkel nach 16 Jahren zu Ende. Die Stimmabgabe der Deutschen zeigt: Als Nachfolger wünschen sich viele eine Persönlichkeit aus einer der konkurrierenden Parteien. Die Union fährt ein historisch schlechtes Ergebnis ein, während die Sozialdemokraten den größten Stimmenanteil holten.

Die Präferenzen unterscheiden sich von Region zu Region. Daten des Bundeswahlleiters zeigen das veränderte Wählerverhalten in zahlreichen Gebieten Deutschlands im Vergleich zu den letzten Bundestagswahlen. Eine Animation von t-online zeigt die Entwicklung und Veränderung bei der Stimmvergabe der Deutschen.

In welchen Regionen sich die Wähler in diesem Jahr diesmal ganz anderes entschieden haben und wo sich schon länger ein beständiger Trend zeigte, sehen Sie im Video hier oder auch oben in diesem Artikel.