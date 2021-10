MEINUNGCDU-Chef pokert hoch

Videokommentar: "Jetzt ist auch mal gut, Herr Laschet"

"Jetzt ist auch mal gut": t-online-Videochef Martin Trotz kommentiert den Machtpoker nach der Bundestagswahl – und hat einen klaren Rat an Armin Laschet. (Quelle: t-online)

Die Mehrheit der Bürger wünscht sich einen Rückzug Armin Laschets. Doch der kämpft weiter um die Macht. Eine Missachtung demokratischer Gepflogenheiten? Unser Videokommentar.

Keine Gratulation, kein Eingestehen der Niederlage, keine Konsequenz: Die CDU und ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet mischen weiter ganz vorne mit. Die Union spricht am kommenden Sonntag in Sondierungen mit der FDP, in der Woche darauf mit den Grünen. Auch, wenn die Bundestagswahl offensichtlich andere Erkenntnisse geliefert hat.

Wie CDU-Chef Laschet jetzt eigentlich sofort reagieren muss, warum der Wählerwillen mit Füßen getreten wird und wieso die Demokratie insgesamt Schaden nimmt, kommentiert t-online-Videochef Martin Trotz hier – oder direkt oben im Video.