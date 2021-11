Seltene Einblicke im Video

Familie und Fashion: Was nur wenige über Angela Merkel wissen

16 Jahre lang stand sie als Kanzlerin der Bundesrepublik im internationalen Rampenlicht. Persönliches erzählte Angela Merkel nur selten. Ein Blick auf eine Frau mit vielen Facetten.

Als Angela Kasner geboren, wuchs die spätere Bundeskanzlerin in Brandenburg auf. In Templin und auch während ihres späteren Physik-Studiums in Leipzig ahnte wohl niemand, dass Angela später einmal als mächtigste Frau der Welt gelten würde. Im Video erinnern sich unter anderem Schulkameraden an ihre Stärken und Schwächen.

Der Karriereweg war für Angela Merkel, die bei ihrer ersten Hochzeit 1977 den Namen ihres Mannes annahm, nicht immer leicht. Und auch als Kanzlerin hatte sie später zahlreiche Herausforderungen zu meistern – etwa mit unangenehmen männlichen Amtskollegen. Nicht immer konnte sie ihre Emotionen bei gemeinsamen Treffen verbergen, wie Archivaufnahmen zeigen.

Warum ein Treffen mit Putin für Angela Merkel besonders unangenehm war, was über ihre Familie bekannt ist und wie sich ein ehemaliger Klassenkamerad an sie erinnert, sehen Sie in diesem Beitrag. Sie können das Video auch hier aufrufen.

