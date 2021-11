Nicht Lewandowski

Lionel Messi gewinnt den Ballon d'Or 2021

29.11.2021, 22:12 Uhr | dpa

Es deutete sich bereits kurz vor der Verleihung an: Lionel Messi ist beim Ballon d'Or 2021 als bester Spieler der Welt ausgezeichnet worden. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski hat das Nachsehen.

Große Enttäuschung für Robert Lewandowski: Nicht der Torjäger des FC Bayern München, sondern der argentinische Superstar Lionel Messi wurde am Montag in Paris mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or für das Jahr 2021 ausgezeichnet. Der Bundesliga-Torschützenkönig musste sich bei der von der französischen Fachzeitung "France Football" durchgeführten Wahl mit dem zweiten Platz begnügen. Messi, der im Sommer Argentinien erstmals seit 28 Jahren zum Gewinn der Copa America geführt hatte, erhielt den Goldenen Ball bereits zum siebten Mal in seiner Karriere.

Neuer Preis für Bayern-Star

Lewandowski wurde bei der Gala mit dem neugeschaffenen Preis für den besten Stürmer des Jahres ausgezeichnet. Die Existenz dieser neuen Trophäe wurde erst kurz vor der Verleihung bekanntgegeben. Beobachter deuteten dies vorab als Anzeichen dafür, dass der Hauptpreis an Messi gehen und Lewandowski die neuen Auszeichnung als "Trostpreis" erhalten würde.

Der Ballon d'Or ist kein Ersatz für die Weltfußballer-Wahl. Diese Wahl wird weiterhin vom Weltverband FIFA veranstaltet, die Kür erfolgt am 17. Januar 2022. Für das Jahr 2020 wurde Lewandowski erstmals als Weltfußballer gekürt. Der Ballon d'Or wurde dagegen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht vergeben. Von 2010 bis 2015 wurde der Weltfußballer durch eine Kooperation der FIFA und "France Football" mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet.

Rekorde gebrochen

Damit bleibt Lewandowski die begehrte Trophäe weiter verwehrt. Dabei hatte der 33-Jährige nach der Triple-Saison 2020 auch in diesem Jahr wieder Bestmarken aufgestellt. So übertraf Lewandowski in der Bundesliga den als ewig geltenden Torrekord von Gerd Müller mit 41 Treffern.



In der laufenden Spielzeit steht der Pole schon wieder bei 25 Treffern in 20 Pflichtspielen für den FC Bayern. Zusammen mit Sébastien Haller von Ajax Amsterdam führt er die Torschützenliste der Champions League an. Messi hatte dagegen auf Vereinsebene mit dem FC Barcelona und ab Sommer mit Paris Saint-Germain ein eher bescheidenes Jahr.