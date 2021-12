"In Ihrem Geburtsland wären Sie tot"

Im Video: Unter Tränen – Grünen-Politikerin schildert Tortur durch Arzt

Rassistische Sprüche und erniedrigende Behandlung: Die Frankfurterin Mirrianne Mahn erzählt auf Instagram von gravierenden Missständen in einer Frankfurter Klinik. Der Clip sorgte für große Anteilnahme im Netz.

Mirrianne Mahn sitzt für die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt am Main. Doch aktuell geht es ihr nicht gut, sie liegt im Krankenhaus. Am Montag wurde sie dort einem neuen Arzt zugeteilt. Dieser sei sie massiv rassistisch angegangen, erzählt sie in einem verzweifelten Video auf Instagram.

Auf Instagram wurde ihr Beitrag mittlerweile über eine Million Mal angesehen und bekam mehr als 60.000 Likes. In den Kommentare dankten ihr viele Nutzer für ihre Offenheit und forderten die Entlassung des Arztes. Mittlerweile geht es der Politikerin nach eigenen Angaben wieder besser.