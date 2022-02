Film über Ex-Kanzlerin

Im Video: Barack Obama spricht in Doku über Angela Merkel

05.02.2022, 19:06 Uhr | t-online

16 Jahre lang stand sie als Kanzlerin im Rampenlicht. In dieser Zeit machte sich die ganze Welt ein Bild von Angela Merkel. Doch nicht alles, was man über sie sagt, ist richtig – stellt sie in einem neuen Film klar.

Barack Obama und Theresa May trafen Angela Merkel regelmäßig in ihrer Rolle als Politikerin, lernten sie aber auch als Privatperson kennen. Jetzt sprechen sie neben vielen weiteren Prominenten in einem Film über die ehemalige Bundeskanzlerin. "Sie hat nie vergessen, wie wertvoll Freiheit ist", sagt Obama über die 67-Jährige, die in der DDR aufwuchs.

Die Dokumentation "Angela Merkel – im Lauf der Zeit" zeigt den Weg der ehemaligen Spitzenpolitikerin und wie sie zur "Mutti" der Republik wurde.

Mit welchem Vorurteil Angela Merkel im Film aufräumt und welche Prominenten außerdem über sie ins Plaudern kommen, sehen Sie hier oder im Trailer oberhalb dieses Artikels.