Russland greift Ukraine an

Livebilder zeigen die Situation in Kiew

25.02.2022, 12:42 Uhr | hak, rtr

Russland hat am frühen Donnerstagmorgen Angriffe auf die Ukraine gestartet. Auch in der Hauptstadt Kiew war Alarm zu hören, zahlreiche Menschen verließen das Stadtgebiet. Aktuelle Bilder aus Kiew sehen Sie hier im Livestream. (Quelle: Reuters)

Straßen wie leergefegt: Livebilder zeigen Maidan in Kiew

Angriffe des russischen Militärs gelten der gesamten Ukraine. Auch Kiew steht unter Beschuss. Im Livestream sehen Sie aktuelle Aufnahmen aus der ukrainischen Hauptstadt.

Russland hat auch am Freitag Angriffe auf mehrere Gebiete in der Ukraine fortgesetzt. In Kiew erklingen Alarmsignale, die Stadt steht unter Raketenbeschuss, zahlreiche Menschen flüchten. Die USA warnen: Russland kesselt Kiew ein.

Aktuelle Livebilder aus Kiew sehen Sie hier im Livestream oder direkt oben im Artikel.