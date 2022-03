Prognose zur Landtagswahl

Machtwechsel im Saarland: SPD deutlich vorn – CDU stürzt ab

27.03.2022, 18:47 Uhr | dpa, AFP, rtr, lw

Bei der Landtagswahl im Saarland liegt die SPD ersten Hochrechnungen zufolge deutlich vor der CDU. Der bisherige Ministerpräsident muss seinen Posten räumen. Hans kündigte persönliche Konsequenzen an.

Das Saarland hat einen neuen Landtag gewählt: Die SPD wird einer ersten Prognose zufolge mit 43 Prozent stärkste Kraft. Die CDU erzielt mit 27,5 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis. Nach mehr als 22 Jahren CDU-geführter Landesregierung steht das Land demnach vor einem Machtwechsel.

Die AfD könnte mit 5,5 Prozent im Saarbrücker Landtag bleiben, die Grünen könnten mit ebenfalls 5,5 Prozent in den Landtag zurückkehren. Die Linke mit 2,7 Prozent müsste das Parlament verlassen, die FDP muss mit fünf Prozent um den Einzug zittern. Die Wahlbeteiligung ist laut ZDF von 69,7 auf 63,0 Prozent gesunken.

Ersten ARD-Hochrechnungen zufolge ist eine Alleinregierung für die SPD möglich. Demnach kommen die Sozialdemokraten auf 43,4 Prozent, die CDU auf 28,1 Prozent, die AfD auf 5,7 Prozent, die Grünen auf 5,2 Prozent, die FDP auf 5 Prozent und die Linke auf 2,6 Prozent (Stand: 19.06 Uhr).



Saarlandwahl ist Auftaktwahl in 2022

Seit 1999 stellte die CDU den Ministerpräsidenten, seit zehn Jahren regierte sie an der Saar in einer Großen Koalition mit der SPD. Nun liegen die Sozialdemokraten erstmals seit 1994 vorne und werden mit der bisherigen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger die erste SPD-Ministerpräsidentin an der Saar stellen. Mehr als 750.000 Bürgerinnen und Bürger waren im kleinsten Flächenland Deutschlands aufgerufen, über die Zusammensetzung des Parlaments zu entscheiden.





Analyse zur Saarlandwahl: Wie konnte das denn passieren?



In den Umfragen lag die SPD mit der ehemaligen Kugelstoßerin an der Spitze zuletzt bereits deutlich vor der CDU mit Ministerpräsident Tobias Hans. Während Rehlinger nach 2017 das zweite Mal Anlauf auf die Staatskanzlei genommen hat, trat Hans zum ersten Mal als Spitzenkandidat an. Das Amt des Ministerpräsidenten übernahm er 2018 ohne Landtagswahl von Annegret Kramp-Karrenbauer, die als Generalsekretärin der Bundes-CDU nach Berlin wechselte.

Kühnert: "Erdrutschsieg"

Nach ihrem Wahlsieg sprach Anke Rehlinger auf der Wahlparty zu den SPD-Mitgliedern. "Es ist das Ergebnis harter Arbeit", so Rehlinger. Man habe sich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückerkämpft. Die Partei habe sich in den verschiedensten Gremien und Organisationen Glaubwürdigkeit erarbeitet. "Und das ist auch am heutigen Tag belohnt worden. Alles das, was ihr gemacht habt, für das ihr vor Ort steht, das ist unser großer gemeinsamer Erfolg an diesem Abend."

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprach von einem "Erdrutschsieg" im Saarland. "Das gibt wahnsinnigen Rückenwind", sagte er im ZDF mit Blick auf die Landtagswahlen im Mai. Einen positiven Effekt habe auch die Bundes-SPD gehabt.

Anke Rehlinger nach ihrem Wahlsieg: Eine Alleinregierung für die SPD ist möglich. (Quelle: Boris Roessler/dpa)



"Klar ist, dass es eine neue Ministerpräsidentin gibt, und die heißt Anke Rehlinger", sagte der SPD-Politiker und frühere Bundesaußenminister Heiko Maas. Sie werde entweder eine Alleinregierung bilden "oder mit den Partnern, die man dafür braucht". Nach ersten Prognosen kann die SPD auf eine absolute Mehrheit hoffen.

"Natürlich werde ich persönliche Konsequenzen ziehen", sagte der bisherige Ministerpräsident Hans am Sonntagabend in der ARD. Die genauen Abläufe würden in aller Ruhe in den Parteigremien beraten. Hans sprach von einer "sehr bitteren Niederlage" und beglückwünschte die SPD und Anke Rehlinger.

Es gebe nichts zu deuteln, die Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger hätten gewonnen, sagte der stellvertretende CDU-Chef Andreas Jung im ZDF. "Es ist ganz maßgeblich ihr persönlicher Erfolg", sagte er. Rehlinger werde nun Ministerpräsidentin. "Wir gratulieren ihr." Er betonte, bei der Wahlentscheidung der Bürger hätten landespolitische Themen den Ausschlag gegeben.

Lindner zu SPD: "Beachtlicher Erfolg"

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner sagte nach der Verkündung der ersten Hochrechnung, dass es für die SPD "ein beachtlicher Erfolg" sei. "Unsere Freundinnen und Freunde haben einen starken Wahlkampf gemacht", sagte Lindner mit Blick auf die FDP im Saarland.

Die Bundesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, äußerte sich tief enttäuscht über das schlechte Abschneiden ihrer Partei. Das Ergebnis sei "wirklich bitter und ein Desaster", sagte sie am Sonntagabend im ZDF. "Das Ergebnis ist mit Sicherheit davon geprägt, dass die Linke im Saarland über die vergangenen Jahre heftige Auseinandersetzungen geführt hat", so Wissler. "Und es ist, wie es ist: Man wählt keine zerstrittenen Parteien." Zur Rolle des ehemaligen Parteichefs Oskar Lafontaine, der kurz vor der Wahl aus der Partei ausgetreten war, sagte sie: "Er weiß um seine eigene Verantwortung."

Auftaktwahl im Jahr 2022

Grünen-Co-Chef Omid Nouripour sieht einen positiven Bundeseinfluss auf das Ergebnis der Grünen im Saarland. "Wenn es bei sechs Prozent bliebe, wäre dies beste Ergebnis, das wir dort jemals hatten", sagte er im ZDF.

Insgesamt bewarben sich 17 Parteien und Wählergruppen um die 51 Sitze im Saarbrücker Parlament. Als erste Wahl seit der Bundestagswahl im September 2021 galt die Landtagswahl auch als Stimmungstest für die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP im Bund.



Für die Bundes-CDU war es die erste Wahl unter ihrem neuen Parteichef Friedrich Merz. Die Wahl im Saarland ist zudem Auftakt in das Wahljahr 2022. Im Mai wird in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und im Oktober in Niedersachsen gewählt.

Reaktion auf die erste Prognose bei der Wahlparty der CDU: Die Partei kommt auf 27,5 Prozent. (Quelle: Wolfgang Rattay/Reuters)



Rehlinger ist seit Anfang 2014 stellvertretende Ministerpräsidentin

Auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat hat die Wahl kaum Auswirkungen. Unions-geführte oder -mitregierte Länder verfügen über 48 von insgesamt 69 Stimmen. Selbst ohne Regierungsbeteiligung an der Saar kommen CDU und CSU in der Länderkammer noch auf 45 Stimmen. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP bleiben damit von einer eigenen Mehrheit im Bundesrat weit entfernt. Mit Rehlinger stellt die SPD künftig acht von 16 Regierungschefinnen und -chefs, die Union noch sechs.

Die 45-jährige Rechtsanwältin Rehlinger ist seit Anfang 2014 stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Zuvor war sie Justiz- und Umweltministerin. Bei der Landtagswahl 2017 hatte sie gegen Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) verloren. Rehlinger kam 2004 in den Landtag, sie ist auch Bundes-Vize der SPD. Als Ministerpräsidentin will sie auf 400.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze kommen, den Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch bis Ende 2030 auf 40 Prozent verdoppeln und kostenfreie Kita-Plätze schaffen.