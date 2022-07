Die USA rüsten auf: Droht in diesem Gebiet eine Eskalation mit Russland?

Aktualisiert am 16.07.2022 - 18:35 Uhr

Droht in diesem Gebiet eine Eskalation mit Russland?

Der Tonfall zwischen Russland und den USA hat sich verschärft. Kürzlich richtete Russlands Parlamentschef erneut eine Drohung in Richtung Washington D.C.

Nirgends auf der Welt sind sich Russland und die USA so nah wie an der Beringstraße, der einzigen unmittelbaren Grenze der beiden Länder. Vor rund 150 Jahren verkaufte Russland Alaska an die USA. Unlängst forderten russische Abgeordnete öffentlich, die ehemalige Kolonie zurückzuerobern. Die Arktis galt einst als „Zone des Friedens“, heute geht es dort um Einfluss und Macht, erklären USA- und Sicherheitsexperten im Gespräch mit t-online.