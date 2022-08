Beseitigung der Fischkadaver in der Oder: Polen kritisiert Deutschland

Während das Ausmaß des Fischsterbens an der Oder immer deutlicher wird, haben sich am Wochenende weitere Verstimmungen im deutsch-polnischen Verhältnis gezeigt. In Zusammenhang mit einem Untersuchungsergebnis aus Brandenburg erklärte die polnische Umweltministerin Anna Moskwa, in Deutschland gebe es Falschmeldungen. Nun äußerte sich auch der polnische Vizeaußenminister zu den Spannungen.