Robert Habecks Ministerium vergibt Milliarden, um den globalen Wasserstoffmarkt anzukurbeln. Die Pläne lösen gemischte Reaktionen aus.

Aus Brisbane berichtet Anna-Lena Janzen

Die Bundesregierung stellt Milliarden an Förderung bereit, um den Wasserstoffmarkt in Schwung zu bringen. Nun will sie auch einen Partner in Übersee ins Boot holen. Schon im Sommer vergangenen Jahres flatterte dazu ein Schreiben von Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem australischen Amtskollegen Chris Bowen ein. Es handle sich um ein Projekt, in das Deutschland und Australien je rund 200 Millionen Euro investieren sollen, bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums.

Der Hintergrund für Habecks Vorstoß: Die Bundesregierung sieht "grünen" Wasserstoff als einen Schlüssel für die Energiewende. Bis zu 70 Prozent des klimaneutralen Kraftstoffs, mit dem die Bundesregierung bis 2030 plant, soll aus dem Ausland importiert werden. Dabei soll Australien eine bedeutende Rolle spielen. Die Bundesregierung will gemeinsam mit Partnern Anreize für Investitionen in klimafreundliche Technologien schaffen. Es gibt allerdings Zweifel, ob Deutschlands ambitionierte Wasserstoffziele überhaupt erreicht werden können.

"Wir stehen ganz am Anfang", sagte Energieökonomin Claudia Kemfert im Mai bei einem Vortrag für das "Netzwerk Klimajournalismus" zum Thema Wasserstoff. Die Fördermilliarden der Regierung für den Markt sind der Expertin zufolge sinnvoll und wichtig. Dennoch: "Der Turbo muss vor allem beim Ausbau der erneuerbaren Energien stattfinden". Andernfalls könnten die Klimaziele in Gefahr geraten, so die Leiterin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Auch bei einem möglichen Import aus Übersee handle es sich um ein Zukunftsszenario, so Kemfert auf Nachfrage von t-online. "Wir sprechen von einem Zeitraum ab 2035, wo man Wasserstoff haben wird und man diesen importieren kann". Kemfert bezweifelt zudem, dass neue LNG-Terminals, die gebaut wurden, um sich vom russischen Pipeline-Erdgas unabhängig zu machen, problemlos auf grünen Wasserstoff umgestellt werden können. Das sei noch nicht erprobt, sagte die Leiterin des DIW.

(Quelle: IMAGO/Piero Nigro) "Grüner" Wasserstoff: Energieträger der Zukunft? "Grüner" Wasserstoff wird durch die Elektrolyse von Wasser hergestellt. Dabei wird das Wasser mithilfe von elektrischem Strom in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) zerlegt. Das Verfahren gilt nur dann als klimaneutral, wenn der Strom dafür aus erneuerbaren Energien wie Wind oder Sonne stammt. Doch die Herstellung "grüner" Kraftstoffe verbraucht viel Energie, daher ist der nachhaltige Wasserstoff knapp und teuer. Experten sind sich daher einig: Er sollte nur da zum Einsatz kommen, wo es keine direkte elektrische Alternative gibt wie etwa in der Industrie oder dem Schiffs- und Flugverkehr.

"Das ist ein Trump'sches Narrativ"

Ein führender Experte aus Australien zweifelt im Gespräch mit t-online gänzlich an der Rentabilität von "grünem" Wasserstoff für Länder wie Deutschland, die selbst nur wenig Ressourcen für eine eigene Produktion haben. "Wenn man Wasserstoff verwendet, muss man ihn dort einsetzen, wo man ihn herstellt", so Professor Peter Newman von der Curtin University in Perth. Alles andere sei nicht wirtschaftlich. Der gesamte Prozess der Erzeugung grüner Metalle und Mineralien werde daher wahrscheinlich dort stattfinden, wo man den Wasserstoff billig und direkt herstellen kann.

Statt Geld und Energie in den Bau neuer Gasanlagen zu investieren, sollten Regierungen sich auf den Ausbau von erneuerbaren Energien fokussieren, so Newman: Wind und Sonne seien die sichersten Formen von Energie. "Die Idee, dass eine LNG-Anlage Wasserstoff annehmen wird, ist ein Trump'sches Narrativ. Wenn man es laut und lange und immer wieder sagt, kann man eine ganze Menge Leute überzeugen. Aber in Wirklichkeit gibt es dafür keine Grundlage", sagt der Wissenschaftler, der bereits drei Gutachten für das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verfasst hat.

Auch laut neuen Rechercheergebnissen des Netzwerks "Correctiv" steht es um die Fähigkeit deutscher Kraftwerke, Wasserstoff einzusetzen, nicht annähernd so gut, wie es häufig in den Medien dargestellt wird. "Die Wasserstoff-Republik ist bislang noch ein Wunschtraum", ist in dem Bericht zu lesen. Der Energieträger werde von der Regierung und Industrien als künftiges Allheilmittel gehandelt. Dahinter stecke auch die Erdgasindustrie, die mit neuen Gasterminals weiter Geschäfte machen wolle. Ob und wann Wasserstoff jedoch tatsächlich verfügbar, bezahlbar und transportierbar sein werde, das wisse bislang noch niemand.

"Riesige Lücke zwischen Ankündigungen und Umsetzung"

"Deutschland hinkt seinen Plänen deutlich hinterher", heißt es auch in einer aktuellen Studie von Pricewaterhouse Coopers (PwC). Weniger als 0,1 Prozent der Wasserstoffherstellung, die die deutsche Bundesregierung plant, laufen aktuell schon. Um das Ziel von zehn Gigawatt (GW) bis 2030 noch zu erreichen, müsste Deutschland jedes Jahr Elektrolyseanlagen (siehe Infokasten) mit 1 bis 2 GW und 200 bis 400 Windräder bauen, schrieben die Branchenexperten in ihrem Bericht.