Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Politische Machtspiele untergraben oftmals den nötigen Fortschritt. Ein brisanter Fall davon ist derzeit auch in Australien zu beobachten.

Anna-Lena Janzen berichtet aus Brisbane

Loading...

Der einstige Polizeibeamte Peter Dutton hat es weit gebracht, doch er hat auch noch große Ambitionen. "Natürlich möchte ich eines Tages Premierminister werden", sagte Dutton im Jahr 2018. Zu diesem Zeitpunkt war er Innenminister Australiens und hatte gerade versucht, seinen Parteikollegen Malcolm Turnbull aus dem Amt des Premierministers zu drängen. Obwohl er mit seinem damaligen Coup knapp scheiterte, ließ sein Ehrgeiz nicht nach. Im Gegenteil.

Heute ist der 53-Jährige wieder auf der Zielgeraden: 2025 wird in Australien gewählt und Dutton ist mittlerweile zum Parteichef der Liberalen aufgestiegen. Nun will er Anthony Albanese, den Chef der Labor-Partei, als Premierminister ablösen. Dafür hat er sich ein kontroverses Wahlversprechen zurechtgelegt.

Dutton will sieben Atomkraftwerke im Land bauen und in zwei sogenannte Minireaktoren (SMRs) investieren. Obwohl Australien bisher vollständig auf Atomkraft verzichtet und die Nutzung von Uran als Energiequelle seit den 1990er-Jahren verboten ist. Während Deutschland nach Jahrzehnten seine Atomkraftwerke vom Netz genommen hat, wird in Australien über die mögliche Errichtung neuer Atommeiler diskutiert.

Uran – statt Sonne und Wind?

"Wir haben eine Vision für unser Land, um sauberen und zuverlässigen Strom zu liefern", erklärte Dutton vor Reportern am Parlament in Canberra. "Unser Plan wird bis 2050 zu einer Netto-Null-Stromerzeugung, niedrigeren Stromrechnungen und einer starken und widerstandsfähigen Wirtschaft führen". Damit trifft er auf einen Nerv, denn viele Australier leiden unter der sogenannten Energiekrise und den ausufernden Lebenshaltungskosten.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Albanese setzt auf erneuerbare Energien

Sein Konkurrent Albanese verfolgt ein ganz anderes Ziel. Bis 2030 will er einen Anteil der erneuerbaren Energien im Stromnetz von 82 Prozent erreichen (derzeit sind es rund 39 Prozent). Dafür setzt Albanese hauptsächlich auf den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie. Er hat heroische Klimaziele vorgelegt, die allerdings nicht alle im Land überzeugen.

Dort greift Dutton mit seiner umstrittenen Forderung nach Atomkraft als "kosteneffizientere" Lösung für die Energiekrise an. Schon in den vergangenen Jahren hatte er konsequent populistische Themen besetzt und konnte so vor allem in den Vorstädten und abgelegenen Regionen Australiens punkten. Jetzt bringt er sein Anliegen in den Mainstream, die Großstädte, um die nächste Wahl für seine Liberalen zu sichern.

Oder doch lieber Uran – statt Sonne und Wind?