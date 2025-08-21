"Abrupte Veränderungen in der Antarktis" Kipppunkt bald erreicht? Forscher warnen

Von t-online , aj Aktualisiert am 21.08.2025 - 02:54 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Junge und ausgewachsene Kaiserpinguine einer Kolonie: Australische Forscher weisen auf abrupte Veränderungen in der Antarktis hin. (Quelle: Bas/PA Media/dpa/dpa-bilder)

Wissenschaftler warnen: In der Antarktis vollziehen sich abrupte Veränderungen, die weltweit Folgen haben könnten. Die Zeit für Gegenmaßnahmen wird knapp.

In der Antarktis zeichnen sich nach Einschätzung australischer Klimaforscher derzeit drastische Veränderungen ab. In einem am Mittwoch in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten Artikel warnt eine Gruppe von Forschern vor "neuen Hinweisen auf abrupte Umweltveränderungen in der Antarktis", die sie bei Feldeinsätzen beobachtet hätten.

"Was derzeit in der Antarktis passiert, wird die Welt für kommende Generationen beeinflussen – vom steigenden Meeresspiegel bis zu extremen Veränderungen des Klimasystems", warnen die Autoren in einem Artikel für "The Conversation". Diese Veränderungen seien bereits im Gange – und dürften sich künftig noch deutlich verstärken.

Kipppunkte rücken näher

Die Forscher nennen unter anderem den Rückgang des Packeises, die Verlangsamung der Meeresströmung, das Abschmelzen des antarktischen Eisschilds sowie Bedrohungen für Arten wie Kaiserpinguine. Es zeigten sich "beunruhigende Anzeichen für Veränderungen in Bezug auf das Eis, den Ozean und die Ökosysteme", sagte Nerilie Abram, Forscherin an der Australian National University in Canberra und eine der Hauptautorinnen der Studie.

Demnach nähert sich die globale Erwärmung einer kritischen Schwelle, bei deren Erreichen große Teile des antarktischen Eisschilds schmelzen könnten. Der Eisverlust habe sich seit den 1990er Jahren bereits versechsfacht. Allein der westantarktische Eisschild enthält genug Eismasse, um den globalen Meeresspiegel um mehr als fünf Meter steigen zu lassen.

Weltweit leben mindestens 750 Millionen Menschen in niedrig gelegenen Küstenregionen. Steigende Meeresspiegel bedrohen dort Infrastruktur, Lebensräume und ganze Gemeinden.

Wissenschaftler warnen, dass wir uns dem Punkt nähern könnten, an dem der westantarktische Eisschild selbst ohne weitere erhebliche Erwärmung instabil wird und kollabiert – auch wenn dieser Prozess über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende ablaufen könnte.

Diese riesigen Eismassen gelten als potenzieller globaler Kipppunkt. Sie sorgen für die größte Unsicherheit in den Prognosen zum künftigen Meeresspiegelanstieg – weil bislang unklar ist, wie schnell ein solcher Kollaps tatsächlich eintreten könnte.

In einer im Juni veröffentlichten Studie wies zudem das britische Polarforschungsinstitut (BAS) nach, dass die Population von Kaiserpinguinen schneller als erwartet zurückgeht – ein Effekt des schwindenden Packeises.

Verstärkung durch Rückkopplung

Klimaforscher definieren eine sogenannte abrupte Veränderung als eine Umweltveränderung, die deutlich schneller eintritt, als es bisherige Modelle erwarten ließen. Besonders problematisch: Viele dieser Prozesse beschleunigen sich selbst. Schmelzendes Meereis löst eine stärkere Erwärmung der Ozeane aus – was wiederum weiteres Meereis schmelzen lässt.

Der Rückgang des Packeises führt etwa dazu, dass weniger Sonnenlicht reflektiert wird. Die dunklere Meeresoberfläche nimmt mehr Wärme auf – die Erwärmung beschleunigt sich weiter.