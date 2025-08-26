Gletscherschmelze Klimakrise am Berg: Würmer fürs Hütten-Klo und Einfachheit

Wo vor sechs Jahren noch Eis war, hat sich jetzt ein See gebildet. (Quelle: Sabine Dobel/dpa/dpa-bilder)

In der sensiblen Bergwelt der Alpen zeigt sich der Klimawandel besonders. Es wird wärmer. Wasser fehlt. Eis schmilzt. Hüttenbetreiber müssen umdenken, umbauen und: Öfter mal ist Verzicht angesagt.

Zwei Mal schon musste die Neue Prager Hütte am Großvenediger schließen. Anfang August, mitten in der Hauptsaison, fehlte in den vergangenen beiden Jahren das Wasser. Es war zu warm, der Gletscher hat sich weit zurückgezogen. Schneefelder, zuletzt im Sommer Haupt-Wasserreservoir der Hütte, schmelzen viel zu früh.

Nun gibt es einen radikalen Umbau. Ertüchtigung nennt der Deutsche Alpenverein (DAV) die Baumaßnahme an seiner Hütte, die insgesamt knapp eine Million Euro kosten wird.

Fünf Liter Wasser im Rucksack

2022 waren rund ein Dutzend DAV-Hütten von Wassermangel betroffen, 2023 etwa ein halbes Dutzend. Ein schneearmer Winter, ein regenarmes Frühjahr, viele Hitzetage - auch in dieser Saison gibt es Engpässe.

Manche Gäste haben von dem Wasserproblem auf der Neuen Prager Hütte gar nichts mitbekommen. Andere sind gewappnet. Johannes aus Kärnten hat knapp fünf Liter Wasser vom Tal über 1.200 Höhenmeter auf die Hütte geschleppt, für die Tour am Großvenediger. Er wisse, dass das Wasser hier knapp sei. "Wir wollten uns hier nichts abfüllen. Auf einer Hütte muss man Abstriche machen."

DAV über Hüttenbetrieb: "Lohnt das noch?"

DAV-Vizepräsident Wolfgang Arnoldt sagt angesichts der massiven Erwärmung, womöglich müsse man irgendwann überlegen: "Welche Hütten sind überhaupt zu halten?" Hier müsse die Wissenschaft eingebunden werden, um zu entscheiden: "Lohnt das noch?" Derartige Überlegungen gibt es laut Arnoldt auch in anderen Alpenvereinen, etwa in der Schweiz. Noch aber will der DAV alle seine Hütten, die über den ganzen Alpenraum verteilt sind, erhalten.

Wenn ein Haus geschlossen bleibt, hat das Folgen für andere Hütten. Oft geht es von Hütte zu Hütte, Überschreitungen, berühmte Wanderrouten und Touren sind oft nur über bestimmte Hütten machbar. "Das System ist touristisch relevant", sagt Arnoldt.

Wasserfresser Klospülung