Haie gibt es seit Hunderten Millionen Jahren – sie haben fünf Massenaussterben der Erdgeschichte überlebt. Der Paläontologe John Long erklärt im Interview, warum sie dennoch bedroht sind.

Vor 50 Jahren kam Steven Spielbergs "Der weiße Hai" in die Kinos und löste weltweit eine Mischung aus Faszination und Angst aus. Der Film prägte ganze Generationen und schuf zugleich ein verzerrtes Bild vom größten Raubfisch der Ozeane. Im Gespräch mit t-online erzählt der australische Paläontologe und Haiforscher John Long, welche Konsequenzen der Film nach sich zog, wie er selbst seine Angst vor Haien ablegte – und welche Lehren wir heute aus Millionen Jahren Hai-Evolution ziehen können.

t-online: In Europa begegnen die Menschen Haien eher selten. Viel öfter aber lesen sie in den Medien von Angriffen im fernen Australien.

Long: Das ist fast überall auf der Welt so. Viele glauben bis heute an die Erzählung, Australien sei ein Ort, an dem dich früher oder später etwas umbringt. Vor allem in den USA hört man das oft: Haiangriffe, Schlangenangriffe, Krokodilangriffe – das sind Schlagzeilen, die sogar die "New York Times" bringt.

Was ist das größte Missverständnis über Haie?

Das Wort "Haiattacke" wird in den Medien oft irreführend benutzt. Es impliziert Vorsatz und Aggression. Haie sind wilde Tiere: Sie jagen nach Nahrung. Weiße Haie sind meist nomadisch, sie folgen den Nahrungsquellen – Robbenkolonien, Thunfischwanderungen. Menschen geraten dabei manchmal zufällig dazwischen. Dann kommt es zu einer negativen Begegnung, aber die Tiere attackieren meist nicht gezielt. Ein weiterer Punkt, den ich auch in meinem Buch "The Secret History of Sharks" ("Die geheime Geschichte der Haie") beschreibe: Wir haben viel darüber gelernt, wie Haie ihre Beute schmecken. Wussten Sie, dass viele Arten Geschmacksknospen hinter den Zahnreihen haben?

Nein, das wusste ich nicht.

Sie beißen zu, um ihre Beute zu probieren. Die meisten Todesfälle bei Hai-Begegnungen passieren so: Ein Hai beißt einmal zu, schwimmt dann weg – und das Opfer verblutet im schlimmsten Fall. Nur in seltenen Fällen kommen Haie zurück, um den Menschen zu töten. Normalerweise handelt es sich um einen einzigen, verirrten Biss.

Zur Person Der australische Paläontologe John A. Long (geb. 1957 in Melbourne) ist einer der führenden Experten für fossile Fische und die Evolution der Haie. Er lehrt an der Flinders University in Adelaide und erforscht seit Jahrzehnten die Entwicklungsgeschichte dieser Spitzenraubtiere. In seinem aktuellen Buch "The Secret History of Sharks" (2024, Penguin Random House) zeichnet er die 400 Millionen Jahre alte Erfolgsgeschichte der Haie nach und erklärt, warum sie für gesunde Ozeane unverzichtbar sind.

Also hat der Film "Der Weiße Hai" vieles falsch dargestellt.