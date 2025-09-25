Neue Klimaziele Trump kassiert Seitenhieb – ausgerechnet von China

25.09.2025 - 05:09 Uhr

Chinas Präsident Xi Jinping spricht per Videokonferenz vor den Vereinten Nationen in New York. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)

China setzt sich neue Ziele für den Kampf gegen die Klimakrise. In der Ankündigung von Staatschef Xi per Video vor den Vereinten Nationen steckt auch eine Spitze gegen die USA.

Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping hat am Mittwoch neue Klimaschutzziele für sein Land vor den Vereinten Nationen vorgestellt und damit eine klare Gegenposition zu US-Präsident Donald Trump bezogen. In einer Videoansprache aus Peking auf einem von UN-Generalsekretär António Guterres ausgerichteten Klimagipfel kündigte Xi an, dass die Treibhausgasemissionen bis 2035 um sieben bis zehn Prozent gegenüber ihrem Höchststand sinken sollen. Ohne die USA namentlich zu nennen, kritisierte er Länder, die sich gegen den globalen Übergang zu sauberer Energie stemmten.

Den chinesischen Plänen zufolge soll die installierte Leistung der Wind- und Solarenergieerzeugung 3.600 Gigawatt (GW) erreichen, was mehr als dem Sechsfachen des Stands von 2020 entspricht.

Zum Vergleich: In Deutschland lag die installierte Leistung aus erneuerbaren Energien Ende 2024 bei knapp 190 GW, wie die Bundesnetzagentur im Januar mitteilte. Zudem solle in China der Anteil nicht-fossiler Brennstoffe am Energieverbrauch bis 2035 auf über 30 Prozent steigen, sagte Xi weiter. Der grüne Wandel sei das Gebot der Stunde. Die Staatengemeinschaft solle auf dem richtigen Weg bleiben, auch wenn "einige Länder" gegen diesen Trend handelten.

Trump bezeichnet Klimakrise als "Schwindel"

Trump hatte dagegen am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung den Klimawandel abgetan. "Es ist der größte Schwindel, der der Welt je aufgetischt wurde", sagte Trump. Er kritisierte Länder wie die EU-Mitgliedstaaten und China für den Einsatz erneuerbarer Energien. Die US-Regierung verfolgt unter Trump eine Politik der "Energiedominanz", die sich auf die Produktion und den Export von Öl, Erdgas und Kohle, aber auch Kernenergie konzentriert. Die USA sind unter Trump zudem zum zweiten Mal aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 ausgetreten.

