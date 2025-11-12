Dschungelcamp 2026: Er soll dabei sein

Verletzte bei Zusammenstößen Indigene Demonstranten stürmen Klimagipfel

Von dpa , reuters , afp Aktualisiert am 12.11.2025

Indigene Aktivisten haben den Veranstaltungsort des Weltklimagipfels gestürmt. (Quelle: Larissa Schwedes/dpa)

Eine Tür wird eingetreten, wütende Aktivisten stürmen die Klimakonferenz. Es ist ein Protest für ihre Rechte.

Auf der Weltklimakonferenz COP30 in der brasilianischen Amazonas-Stadt Belem ist es am Dienstag zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen, als Dutzende indigene Demonstranten versuchten, sich Zutritt zum Konferenzgelände zu verschaffen. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften.

Einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wurde ein Sicherheitsmitarbeiter in einem Rollstuhl weggebracht. Ein anderer Sicherheitsmann sagte dem Reporter, er sei von einem Trommelstock am Kopf getroffen worden. Die Sicherheitskräfte drängten die Demonstranten zurück und verbarrikadierten den Eingang mit Tischen.

BBC-Reporter beobachteten nach eigenen Angaben, wie UN-Sicherheitspersonal hinter einer Reihe brasilianischer Soldaten herlief und Delegierten zuriefen, sie sollten das Gelände verlassen. Auf Instagram-Videos einer Aktivistin war zu sehen, wie eine riesige Traube Indigener auf den Fluren des Konferenzzentrums Fahnen schwenkte und protestierte.

Prominenter Anführer richtet Appell an Politik

Die Demonstranten forderten lautstark Zugang zu dem UN-Gelände, auf dem Tausende Delegierte aus aller Welt tagen. Sie waren Teil einer Gruppe von Hunderten, die zuvor zum Veranstaltungsort marschiert waren. Kurz nach den Auseinandersetzungen löste sich die Gruppe auf.

Im Anschluss verbarrikadierten die Sicherheitskräfte die Eingänge zur "Blauen Zone", dem Kernbereich der Klimakonferenz, mit Tischen und Möbeln. Ein AFP-Journalist sah, wie ein Polizist in einem Rollstuhl weggebracht wurde. Für die Sicherheit innerhalb des Veranstaltungsortes sind die Vereinten Nationen zuständig, außerhalb des Geländes die örtlichen Behörden.

Indigene Anführer wollen auf dem Gipfel mehr Mitspracherecht bei der Bewirtschaftung der Wälder einfordern. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hatte die indigenen Gemeinschaften im Vorfeld der Konferenz als wichtige Akteure bei den Verhandlungen bezeichnet.

Der prominente Anführer Raoni Metuktire sagte der Nachrichtenagentur Reuters jedoch in einem separaten Interview, viele Indigene seien verärgert über laufende Industrie- und Entwicklungsprojekte im Regenwald. Er forderte die Regierung in Brasilia auf, den Ureinwohnern mehr Rechte zum Schutz des Amazonas zu geben.