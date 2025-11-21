Klimakonferenz in Belém stockt auf der Zielgeraden Lulas erstes Ziel geht wohl nicht auf

21.11.2025

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wünschte sich, Gastgeber der ersten Weltklimakonferenz zu sein, die pünktlich endet. (Quelle: IMAGO/Leco Viana/imago)

Die Weltklimakonferenz COP geht auf die Zielgerade und soll am Abend eigentlich beendet werden. Doch die Vorzeichen stehen schlecht.

Die Uhr tickt. Um 22 Uhr deutscher Zeit soll die Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém eigentlich zu Ende gehen, bestenfalls erfolgreich, mit einem gemeinsamen Abschlussprotokoll und möglichst konkreten Beschlüssen. Es wäre allerdings das erste Mal, dass eine COP ("Conference of the Parties") ihren selbstgesteckten Zeitplan einhalten kann. Der Gastgeber, Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, hatte sich das vorgenommen – spätestens mit dem Großbrand auf dem Konferenzgelände am Donnerstag ist dieses Ziel in weite Ferne gerückt.

Zwar haben sich die Delegierten aus fast 200 Staaten nach dem Großbrand auf dem Konferenzgelände erneut an den Verhandlungstisch gesetzt. Doch zentrale Streitfragen sind weiterhin ungelöst. Besonders drei Themen halten die Verhandler in Atem: der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die Finanzierung von Klimaschutzprojekten – und der Schutz der Tropenwälder. Ob es einen Durchbruch gibt oder die Gespräche wie so oft in die Verlängerung gehen, ist auch kurz vor dem geplanten Ende um 22 Uhr MEZ offen.

Fossiler Ausstieg – eine Frage der Glaubwürdigkeit

Der Streit um den weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gilt als einer der zentralen Knackpunkte dieser Klimakonferenz. Deutschland, Kolumbien und etwa 30 weitere Staaten machen sich laut einem Bericht des Deutschlandfunks für einen klaren Fahrplan stark, der nicht nur langfristige Ziele benennt, sondern konkrete Schritte zum Ausstieg festschreibt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betonte mehrfach, dass ein verbindlicher Beschluss "überfällig" sei und die Weltgemeinschaft nicht länger auf "vage Absichtserklärungen" setzen dürfe.

Doch der Widerstand ist massiv. Besonders große CO₂-Emittenten wie China, Indien, Russland und Saudi-Arabien lehnen verbindliche Ausstiegsziele ab. Sie drängen darauf, den fossilen Anteil lediglich zu "verringern", nicht aber vollständig zu beenden. In den Verhandlungen hat sich laut Tagesschau-Informationen bisher keine Einigung darüber abgezeichnet, ob im Abschlussdokument ein konkreter Zeitplan festgeschrieben werden soll.

Mehrere Delegationen sehen in dieser Frage die zentrale Nagelprobe für die Glaubwürdigkeit der COP30. Ohne ein klares Signal zum fossilen Ausstieg drohe der Konferenz ein "minimales Ergebnis", heißt es aus UN-Kreisen.

Klimafinanzierung – Deutschland sagt weitere 60 Millionen Euro zu