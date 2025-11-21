Klimakonferenz in Belém stockt auf der Zielgeraden Lulas erstes Ziel geht wohl nicht auf
Die Weltklimakonferenz COP geht auf die Zielgerade und soll am Abend eigentlich beendet werden. Doch die Vorzeichen stehen schlecht.
Die Uhr tickt. Um 22 Uhr deutscher Zeit soll die Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém eigentlich zu Ende gehen, bestenfalls erfolgreich, mit einem gemeinsamen Abschlussprotokoll und möglichst konkreten Beschlüssen. Es wäre allerdings das erste Mal, dass eine COP ("Conference of the Parties") ihren selbstgesteckten Zeitplan einhalten kann. Der Gastgeber, Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, hatte sich das vorgenommen – spätestens mit dem Großbrand auf dem Konferenzgelände am Donnerstag ist dieses Ziel in weite Ferne gerückt.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Zwar haben sich die Delegierten aus fast 200 Staaten nach dem Großbrand auf dem Konferenzgelände erneut an den Verhandlungstisch gesetzt. Doch zentrale Streitfragen sind weiterhin ungelöst. Besonders drei Themen halten die Verhandler in Atem: der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die Finanzierung von Klimaschutzprojekten – und der Schutz der Tropenwälder. Ob es einen Durchbruch gibt oder die Gespräche wie so oft in die Verlängerung gehen, ist auch kurz vor dem geplanten Ende um 22 Uhr MEZ offen.
Fossiler Ausstieg – eine Frage der Glaubwürdigkeit
Der Streit um den weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gilt als einer der zentralen Knackpunkte dieser Klimakonferenz. Deutschland, Kolumbien und etwa 30 weitere Staaten machen sich laut einem Bericht des Deutschlandfunks für einen klaren Fahrplan stark, der nicht nur langfristige Ziele benennt, sondern konkrete Schritte zum Ausstieg festschreibt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betonte mehrfach, dass ein verbindlicher Beschluss "überfällig" sei und die Weltgemeinschaft nicht länger auf "vage Absichtserklärungen" setzen dürfe.
Doch der Widerstand ist massiv. Besonders große CO₂-Emittenten wie China, Indien, Russland und Saudi-Arabien lehnen verbindliche Ausstiegsziele ab. Sie drängen darauf, den fossilen Anteil lediglich zu "verringern", nicht aber vollständig zu beenden. In den Verhandlungen hat sich laut Tagesschau-Informationen bisher keine Einigung darüber abgezeichnet, ob im Abschlussdokument ein konkreter Zeitplan festgeschrieben werden soll.
Mehrere Delegationen sehen in dieser Frage die zentrale Nagelprobe für die Glaubwürdigkeit der COP30. Ohne ein klares Signal zum fossilen Ausstieg drohe der Konferenz ein "minimales Ergebnis", heißt es aus UN-Kreisen.
Klimafinanzierung – Deutschland sagt weitere 60 Millionen Euro zu
Die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen zählt auch in Belém zu den drängendsten Fragen – und bleibt hochumstritten. Verbindliche Zusagen fehlen, konkrete Summen oder Mechanismen zur Verteilung werden nicht genannt. Vor allem für die klammen Entwicklungsländer ist das unbefriedigend. Sie fordern von den Industriestaaten klare Finanzzusagen für Klimaschutzprojekte, Anpassungsmaßnahmen und Waldschutz – und werfen ihnen vor, sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Laut "Süddeutscher Zeitung" drängen viele Delegationen darauf, dass die Industrieländer ihre langjährigen Versprechen endlich einlösen und konkrete Verpflichtungen übernehmen.
Deutschland hat in Belém angeboten, zusätzliche 60 Millionen Euro in den internationalen Anpassungsfonds einzuzahlen. Schon vor dieser Zusage war es dessen größter Geber. Seit seiner Gründung 2007 hat der Fonds etwa 1,4 Milliarden US-Dollar für gut 200 Projekte in 108 Ländern eingesetzt und damit mehr als 50 Millionen Menschen weltweit erreicht. Bei der Konferenz im Vorjahr im aserbaidschanischen Baku hatte Deutschland ebenfalls eine Zahlung von 60 Millionen Euro bekannt gegeben.
Der Fonds unterstützt besonders betroffene Länder bei der Bewältigung der Klimafolgen. Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Umweltministerium, betonte im Inforadio des rbb, es gehe aber auch um strukturelle Reformen: "Wir brauchen nicht nur mehr Geld, sondern auch ein System, das funktioniert." Die Debatte über die künftige globale Finanzarchitektur gilt auch deshalb weiterhin als einer der härtesten Konfliktpunkte des Gipfels.
Tropenwälder und Anpassung – Lulas Herzensprojekt
Brasilien will der COP als Gastgeber einen eigenen Akzent verleihen – mit einer Initiative zum Schutz der Tropenwälder. Präsident Lula da Silva wirbt für den neu aufgelegten Fonds "Tropical Forest Forever Facility". Dieser soll langfristig Kapital bereitstellen – für Staaten mit großen Waldflächen ebenso wie für indigene Gemeinschaften, die diese Gebiete schützen.
Ziel ist es laut Lula, "einen globalen Beitrag zum Erhalt der Lebensgrundlagen zu leisten". Doch auch dieser Vorschlag stößt auf Zurückhaltung. Kritiker monieren, dass die Finanzierung des Fonds bislang unklar ist. Viele Staaten wollen sich zwar politisch anschließen, scheuen aber vor konkreten Beitragszusagen zurück. Auch hier geht Deutschland einen anderen Weg: Bundeskanzler Friedrich Merz sagte bei seiner Kurzvisite in Belém eine Milliarde Euro für den Tropenwald-Fond zu, verteilt allerdings auf zehn Jahre.
Deutschlands Rolle – unterstützend, aber ohne Tabus
Deutschland zählt überhaupt auf der COP zu den Staaten, die nicht nur auf Fortschritte drängen, sondern Flagge zeigen. Beim Thema fossile Energien hat die Bundesregierung deutlich gemacht, dass sie einen konkreten Ausstiegsbeschluss befürwortet. "Wir brauchen den Einstieg in den Ausstieg", so Staatssekretär Flasbarth im Inforadio. Es dürfe keine Tabus mehr geben – "auch nicht beim Erdgas".
In der Klimafinanzierung fordert Deutschland ebenfalls ambitioniertere Ergebnisse. Laut Flasbarth unterstützt die deutsche Delegation das Ziel, neue Finanzierungsinstrumente zu schaffen – auch jenseits klassischer staatlicher Zahlungen. Gleichzeitig räumte er ein, dass viele Punkte im Entwurfstext bislang zu vage seien. "Wir sind noch nicht da, wo wir hinmüssen", so der SPD-Politiker.
Belém geht wohl in die Verlängerung
Auch deshalb rechnet in Belém derzeit kaum jemand mit einem pünktlichen Abschluss. Nach dem Brand auf dem Konferenzgelände war ein Großteil der Verhandlungen über Stunden hinweg unterbrochen. In dieser Zeit gab es keine Verhandlungen, keine Annäherungen. Sie wird kaum noch hereinzuholen sein. "Viele Dossiers liegen weit auseinander", heißt es aus Verhandlungskreisen. Die Delegierten arbeiten unter Hochdruck an einem Kompromiss, doch laut Einschätzung mehrerer Beobachter sei ein Durchbruch innerhalb der Frist unrealistisch. Die Erfahrung früherer Gipfel legt nahe: Auch in Belém wird wohl über Nacht verhandelt – und darüber hinaus.
- tagesschau.de: "Weltklimakonferenz in Belem: Abschlussverhandlungen nach Feuer"
- sueddeutsche.de: "Weltklimakonferenz COP 30: In Belém loderten die Flammen – nun soll es weitergehen"
- tagesspiegel.de: "Meterhohe Flammen in Belém: Gelände der COP30 ist nach Feuer wieder geöffnet"
- deutschlandfunk.de: "Rund 30 Staaten verlangen Fahrplan gegen fossile Energien"
- faz.net: "UN-Klimakonferenz in Belém: Feuer unterbricht Verhandlungen"
- handelsblatt.com: "Endspurt der Klimakonferenz nach Feuer auf Gelände"
- helmholtz-klima.de: "UN-Klimakonferenz in Belém (COP30) – Die Themenseite des AWI"
- deutschlandfunk.de: "Klimakonferenz in Belém – Das sind die wichtigsten Themen"