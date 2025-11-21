t-online - Nachrichten für Deutschland
COP30: Abschluss-Entwurf ohne Abkehr von fossilen Energieträgern

Weltklimakonferenz
Zentrale Forderung fehlt im Beschlussentwurf

Von afp, t-online
21.11.2025 - 11:58 UhrLesedauer: 2 Min.
Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva (M.): Er hatte am Mittwoch erklärt, keinem Land dürfe etwas vorgeschrieben werden.Vergrößern des Bildes
Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva (M.): Er hatte am Mittwoch erklärt, keinem Land dürfe etwas vorgeschrieben werden. (Quelle: Andre Penner/dpa)
Überraschung am letzten Tag der Weltklimakonferenz COP30: Die Abkehr von fossilen Energieträgern wird im Beschlussentwurf mit keinem Wort mehr erwähnt.

Am offiziell letzten Tag der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém hat die COP30-Präsidentschaft einen neuen Beschlussentwurf vorgelegt, der nicht den von vielen Staaten geforderten Fahrplan für eine Abkehr von fossilen Energieträgern enthält.

Das Wort "fossile" ist in dem am Freitag veröffentlichten Text für einen übergreifenden Beschluss überhaupt nicht enthalten. Zuvor hatten rund 30 Staaten, darunter Deutschland, in einem Brief an die COP-Präsidentschaft gedroht, einem Beschluss ohne einen solchen Ausstiegsfahrplan nicht zuzustimmen.

COP30: Brasiliens Präsident Lula macht Kehrtwende

In einem Schreiben betonten neben Deutschland unter anderem auch Frankreich und Großbritannien vor der offiziellen Veröffentlichung des Entwurfs: "Lassen Sie uns ehrlich sein: In seiner jetzigen Form erfüllt der Vorschlag nicht einmal die Minimalbedingungen für ein glaubwürdiges Ergebnis der COP." Man könne "kein Ergebnis unterstützen, das keinen Fahrplan für die Umsetzung eines gerechten, geordneten und fairen Übergangs weg von fossilen Energieträgern enthält."

Dieser Fahrplan war ursprünglich von Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva vorgeschlagen worden und eines der zentralen Themen der zweiwöchigen Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in Belém. Am Mittwoch hatte Lula allerdings bei einem Besuch am Konferenzort gesagt, die Länder sollten den Ausstieg aus den klimaschädlichen Energien entsprechend ihren "Möglichkeiten" vollziehen. Dies solle erfolgen, "ohne irgendjemandem etwas vorzuschreiben, ohne eine Frist festzulegen".

Nach Angaben eines Verhandlers, der nicht namentlich genannt werden wollte, stellen sich mehrere Staaten einem Beschluss über den Fahrplan entgegen. Dabei handele es sich um China, Indien, Saudi-Arabien, Nigeria und Russland.

Verwendete Quellen
  • Material der Nachrichtenagentur AFP
