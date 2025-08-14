Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Dreimal schon haben CDU und CSU ihren Kanzler in nur 100 Tagen des Regierens im Stich gelassen. Früher legten die Konservativen für die Macht die Hände an die Hosennaht. Was ist da passiert?

Kann schon sein, dass Friedrich Merz schlicht und einfach ein Notizbuch fehlt, wie Helmut Kohl eines hatte. Sagenumwoben war dieses zerfledderte Büchlein, in dem der Kanzler alle Telefonnummern von Menschen notiert hatte, auf die es ankam in der CDU. Und zwar bis auf Ortsvereinsebene. Wenn es sein musste, zückte der Kanzler in seinem Bonner Bungalow dieses Büchlein und rief persönlich durch, um jemanden auf Kurs zu bringen. Auch hinter den sieben Bergen bei den sieben Parteizwergen. Und beileibe nicht nur mit säuselnden Worten. Angela Merkel hat das nicht mehr selbst gemacht, sondern ihre Vertraute Beate Baumann machen lassen. Aber auch da blieb kein Talkshow-Auftritt eines Abtrünnigen ohne einen Anruf von Merkels Mischung aus Talleyrand und Fouché.

Friedrich Merz hat kein tief reichendes Wurzelwerk in die Parteigliederungen hinein. Es hat ihn auch nie interessiert, so etwas aufzubauen. Ein Fehler. Manchmal hat er sogar bei Vornamen Probleme, wo Kohl jeden Geburtstag eines Parteifreundes mit einem Anruf bedacht haben soll.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war. Bei t-online erscheint jeden Donnerstag seine Kolumne "Einspruch!".

Kann also sein, dass dieses fehlende Netzwerk dafür verantwortlich ist, dass Merz nun schon dreimal innerhalb von 100 Tagen die eigene Partei und deren Schwester CSU entglitten ist. Das erste Mal bei seiner Wahl zum Kanzler, das zweite Mal beim Versuch, eine mit ihm abgestimmte Kandidatin des Koalitionspartners fürs Bundesverfassungsgericht in den eigenen Reihen durchzubekommen. Das dritte Mal nun, als er entschied, bis auf Weiteres keine Waffen mehr an Israel zu liefern, die in Gaza eingesetzt werden könnten.

Möglich obendrein, dass seine beiden Vorarbeiter der Macht, Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender und Thorsten Frei als Kanzleramtschef, ihm nicht so den Rücken freihalten und Korridore sichern, wie das in diesen Rollen zu erwarten ist. Der kundige Kollege Robin Alexander hat in einem Podcast bei uns dieser Tage auf diesen Aspekt hingewiesen.

Das eigentliche Problem scheint mir aber ein anderes. Die CDU und ihre Schwester haben verlernt, was nötig ist, um erfolgreich zu regieren. Die vormals als Kanzlerwahlverein bespöttelte, aber irgendwie auch bewunderte Union hat ihren Machtinstinkt verloren. Statt alles daranzusetzen, das Kanzleramt zu erobern und gemeinsam jeden einzelnen Tag dafür zu arbeiten, einen der ihren dort zu halten, ergehen sich Politiker aus ihren Reihen im öffentlichen Striptease ihrer Gefühle darüber, wie es ihnen mit dieser oder jener Entscheidung des Bundeskanzlers so geht.

Jeder schaut zu, wo er bleibt