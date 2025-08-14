Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Widerspenstige CDU Seine Leute verweigern ihm die Gefolgschaft
Dreimal schon haben CDU und CSU ihren Kanzler in nur 100 Tagen des Regierens im Stich gelassen. Früher legten die Konservativen für die Macht die Hände an die Hosennaht. Was ist da passiert?
Kann schon sein, dass Friedrich Merz schlicht und einfach ein Notizbuch fehlt, wie Helmut Kohl eines hatte. Sagenumwoben war dieses zerfledderte Büchlein, in dem der Kanzler alle Telefonnummern von Menschen notiert hatte, auf die es ankam in der CDU. Und zwar bis auf Ortsvereinsebene. Wenn es sein musste, zückte der Kanzler in seinem Bonner Bungalow dieses Büchlein und rief persönlich durch, um jemanden auf Kurs zu bringen. Auch hinter den sieben Bergen bei den sieben Parteizwergen. Und beileibe nicht nur mit säuselnden Worten. Angela Merkel hat das nicht mehr selbst gemacht, sondern ihre Vertraute Beate Baumann machen lassen. Aber auch da blieb kein Talkshow-Auftritt eines Abtrünnigen ohne einen Anruf von Merkels Mischung aus Talleyrand und Fouché.
Friedrich Merz hat kein tief reichendes Wurzelwerk in die Parteigliederungen hinein. Es hat ihn auch nie interessiert, so etwas aufzubauen. Ein Fehler. Manchmal hat er sogar bei Vornamen Probleme, wo Kohl jeden Geburtstag eines Parteifreundes mit einem Anruf bedacht haben soll.
Kann also sein, dass dieses fehlende Netzwerk dafür verantwortlich ist, dass Merz nun schon dreimal innerhalb von 100 Tagen die eigene Partei und deren Schwester CSU entglitten ist. Das erste Mal bei seiner Wahl zum Kanzler, das zweite Mal beim Versuch, eine mit ihm abgestimmte Kandidatin des Koalitionspartners fürs Bundesverfassungsgericht in den eigenen Reihen durchzubekommen. Das dritte Mal nun, als er entschied, bis auf Weiteres keine Waffen mehr an Israel zu liefern, die in Gaza eingesetzt werden könnten.
Möglich obendrein, dass seine beiden Vorarbeiter der Macht, Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender und Thorsten Frei als Kanzleramtschef, ihm nicht so den Rücken freihalten und Korridore sichern, wie das in diesen Rollen zu erwarten ist. Der kundige Kollege Robin Alexander hat in einem Podcast bei uns dieser Tage auf diesen Aspekt hingewiesen.
Das eigentliche Problem scheint mir aber ein anderes. Die CDU und ihre Schwester haben verlernt, was nötig ist, um erfolgreich zu regieren. Die vormals als Kanzlerwahlverein bespöttelte, aber irgendwie auch bewunderte Union hat ihren Machtinstinkt verloren. Statt alles daranzusetzen, das Kanzleramt zu erobern und gemeinsam jeden einzelnen Tag dafür zu arbeiten, einen der ihren dort zu halten, ergehen sich Politiker aus ihren Reihen im öffentlichen Striptease ihrer Gefühle darüber, wie es ihnen mit dieser oder jener Entscheidung des Bundeskanzlers so geht.
Jeder schaut zu, wo er bleibt
Diesen unseligen Atomisierungsprozess erleben wir in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das Ich und das eigene Befinden werden wichtiger als das Wir. Im globalen Zusammenhang wird davon gesprochen, dass der Unilateralismus und der Grundkonsens einer regelbasierten Ordnung abhandengekommen seien. Stattdessen schaut jeder, wo er bleibt. Und bläkt seine Reflexe über die sozialen Netzwerke in die Welt, in Echtzeit. Reiz, Reflex. Neuer Reiz, neuer Reflex. Bis hin zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Fast alle erfolgreichen Politiker sind Influencer ihrer selbst geworden. Der "Spiegel" hat diesem Phänomen am Beispiel von Markus Söder die aktuelle Titelgeschichte gewidmet und beschreibt, wie sich der CSU-Chef im Netz inszeniert. Zum eigenen Vorteil, der über allem steht. Und so ist zum Beispiel eine Unionsfraktion ganz leicht entflammbar. Und gegen den eigenen Kanzler aufgewiegelt.
Jeder Ballon wird so lange aufgeblasen, wie es sich lohnt
Diese Individualreflexe und das Ego-Marketing Einzelner werden dabei permanent medial von einem Suchmaschinensystem gescannt. Das führt dazu, dass sich nichts mehr versendet, wie man das früher genannt hat. Jeder Ballon wird so lange medial aufgeblasen, wie die Trends einen ökonomischen Ertrag davon versprechen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit ganz zu Beginn meiner Zeit im politischen Betrieb von Bonn. Der damalige CDU-Generalsekretär Peter Hintze ließ uns alle bei einer Pressekonferenz wissen, dass der Kanzler und Parteivorsitzende Helmut Kohl irgendeine mir in der Sache nicht mehr erinnerliche Debatte für beendet erklärt habe. Darauf gab es eine Wortmeldung eines Kollegen, die mich damals tief beeindruckt hat. Woher der Kanzler denn wisse, dass diese Diskussion beendet sei, fragte er Hintze. Jenseits dieses kessen Aufbegehrens eines Korrespondenten hatte es sich dann aber alsbald wirklich mit dieser Diskussion.
Dieser Kollege arbeitete damals und auch viele weitere Jahre für die "Süddeutsche Zeitung". Er heißt Stefan Kornelius, ist heute Regierungssprecher des Kanzlers Merz und hat in dieser neuen Rolle leidvoll damit zu tun, dass sich nichts mehr eindämmen lässt, solange es, im Fachjargon gesprochen, "funktioniert".
Neues Level an Getöse
Daraus sind Konsequenzen zu ziehen. Zum einen muss eine solche in der Tat einschneidende Entscheidung wie jene von Merz zu Israel in ihren Folgen in Kenntnis moderner Medienmechanismen kommunikativ besser antizipiert und flankiert werden. Um daraus möglichst keinen medialen Ballon werden zu lassen, in den alle Politiker-Influencer auch aus der eigenen Partei zum eigenen Vorteil hineinpusten. Und zum Nachteil des eigenen Kanzlers.
Vielleicht müssen alle Beteiligten, Politiker, Bevölkerung, wir Journalisten auch einfach noch den Umgang mit dieser Wallungsdemokratie lernen, die das Netz uns beschert hat. Und die Rezeptoren und die eigenen Messinstrumente dem neuen Level an Getöse anzupassen. Denn zur Wahrheit gehört ja auch: Shitstürme gehen so schnell, wie sie gekommen sind. Und nach dem übernächsten hat man den vorletzten auch schon wieder vergessen.
