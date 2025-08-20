Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Kolumne "Einspruch!" Das Prinzip Bosbach
Der Geltungsdrang gehört zur Politik wie die Erdanziehung zur Weltkugel. Ohne ihn keine Macht. Was aber, wenn er beinahe verzweifelt freidreht? Gedanken zu einem politischen Phänomen.
Zunächst geht auf diesem Wege ein großer Dank an Caroline Bosbach. Sie hat mich mit ihren Kapriolen und Ungereimtheiten der vergangenen Tage an ihren Vater erinnert und ein denkwürdiges Interview von ihm wieder aus den Tiefen des Netzes ziehen lassen, an das ich in den vergangenen Jahren immer wieder denken musste.
In diesem Gespräch mit zwei Kollegen des "Spiegel" beantwortete Wolfgang Bosbach bereitwillig sehr endgültige Fragen wie diese: "Trotz der wenigen Jahre, die Ihnen bleiben, wollen Sie im nächsten Jahr für den Bundestag kandidieren. Eine weitere Legislaturperiode – ist das nicht wahnsinnig?" "Ist es Ihnen wichtig, dass vom Politiker Wolfgang Bosbach etwas bleibt?" "Ihr Freund Fritz Roth will sogar seine eigene Bestattung planen. Käme das auch für Sie infrage?" "Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken: Wären Sie glücklicher, wenn Sie Supermarktleiter in Bergisch Gladbach geblieben wären?"
"Viel Zeit bleibt nicht mehr" ist das Gespräch mit einem Zitat Bosbachs überschrieben, in dem der CDU-Politiker über seinen bevorstehenden Tod nach einer in seiner ausführlichen Darstellung schwer metastasierenden Prostatakrebserkrankung redet – und darüber, dass die Ärzte ihn aufgegeben haben. Es ist am 26. August 2012 erschienen, also vor genau 13 Jahren.
Zur Person
Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich gönne Herrn Bosbach jeden einzelnen Tag, den er seither in rheinischem Frohsinn verlebt hat. Und er möge bitte sehr, sehr alt werden.
Und doch sagt es eben etwas über das Geltungsbedürfnis eines Politikers, der den eigenen vermeintlich bevorstehenden Tod in allen Details in der Öffentlichkeit ausbreitet. Und bei allem Wissen um gelegentliche Wunderheilungen blieb doch über all die Jahre seit Erscheinen dieses Interviews das Gefühl zurück, dass hier jemand bei allem sehr dick aufträgt und es gar nicht grell genug sein kann, um Aufmerksamkeit zu erheischen. Sogar mit dem bevorstehenden Tod, der Gott sei Dank seit besagten 13 Jahren auf sich warten lässt.
Politik ist ein beinhartes Geschäft in harter Konkurrenz, und einen hohen Suchtfaktor hat sie auch. Selbstdarstellung gehört zwingend dazu. Das muss einem etwas geben. Sonst hält man das alles gar nicht aus. Vielleicht muss man sogar ein bestimmtes Gen dafür haben, um das alles auf sich zu nehmen und zu genießen. Es kann daher Zufall sein, muss es aber nicht, dass sich bestimmte Muster in der Nachfolgegeneration wiederholen. Das war bei Boris Palmer zu beobachten, dem Sohn des Helmut Palmer, einem Obstbauern aus dem Remstal, der laut Wikipedia zwischen 1957 und 2001 bei insgesamt 289 Bürgermeisterwahlen als Bürgermeisterkandidat erfolglos antrat, aber jedes Jahr verlässlich und zunehmend verschroben vor dem Opernhaus in Stuttgart stand, um die FDP höhnisch mit einem "Liberalalla"-Liedchen zu begrüßen.
Es liegt manchmal in der Familie
Ungeheurer Geltungsdrang und soziale Inkompatibilität eines Einzelgängers grundierten das Naturell des sogenannten "Remstalrebellen". Sein Sohn Boris hat es geschafft, Bürgermeister zu werden, sogar Oberbürgermeister des schönen Städtchens Tübingen. Und ist doch auch immer ein Alleiner geblieben, deshalb inzwischen auch konsequenterweise bei den Grünen ausgetreten. Auch sein Geltungsdrang war stets größer als sein Gemeinsinn im Verbund einer Partei. Und ist es bis heute.
"It Runs in the Family", heißt dieser wunderbare Film mit Vater Kirk und Sohn Michael Douglas in den Hauptrollen – als Vater und Sohn. Es liegt in der Familie: Möglicherweise ist das bei Vater und Tochter Bosbach auch der Fall. Das Muster ihres Vaters lässt sich jedenfalls an ihrem Werdegang bis hin zum Einzug in den Bundestag als Abgeordnete in Grundzügen wiedererkennen. Caroline Bosbach war nichts peinlich, was ihrer Bekanntheit genutzt hat. Sie grillte mit "dem Henssler", sie modelte in sinnlicher Pose für ein Single-Cover des "Wendler". Sie ließ von sich explizite Fotos machen, die ihren Weg ins Netz fanden.
Wenn sich die CDU-Nachwuchspolitikerin ausmalt, wie Deutschland im Jahr 2030 aussieht, dann regiert dort eine Koalition aus Schwarz, Grün und Gelb. Und die dann 40-Jährige wäre in dieser Regierung Bundeswirtschaftsministerin. So zumindest lautet die Vision ihrer politischen Karriere, die Bosbach 2021 mit gerade mal 31 Jahren in einer Art Drehbuch mit dem Titel "Schwarz auf Grün" niederschrieb und veröffentlichte. Das ist aber erst mal weit weg. Denn nun steht sie im Verdacht, für eine Zwischenstation auf dem Weg in den Bundestag Stimmen in einem CDU-Wirtschaftsverband für ihre Kandidatur gekauft zu haben. Für ihr Fortkommen und Aufmerksamkeit ist sie offenbar bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Das Muster ihres Vaters.
"Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen"
Frau Bosbach ist noch recht jung, und die Sache in ihrem Ausgang also offen. Aber es kann sein, dass sie den gleichen Weg nimmt wie ihr Vater. Der ist auch nie das geworden, was er wollte: Minister. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender war das höchste Amt, das ihm beschieden war. Auch darum geht es in dem besagten Gespräch mit dem "Spiegel". Die Kollegen hielten ihm vor, was der frühere Kanzleramtschef Ronald Pofalla mal zu ihm sagte: "Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen." Kein besonders elaboriertes Deutsch, drückte aber aus, dass Angela Merkels Vorarbeiter und auch die Chefin selbst Bosbach nie als Teil ihres Teams gesehen haben, weil sie ihn am Ende für nicht teamfähig und auch nicht integer genug gehalten haben. Die Antworten, die Bosbach in seinem Nahtod-Interview da gibt, deuten nicht darauf hin, dass er das auch nur ansatzweise verstanden hat, wo sein Problem liegt.
Das Paradox in der Politik geht nämlich so: Aus einer Ansammlung von Ego-Shootern muss ein Team geformt werden, ein politisches Rudel. Diejenigen, die ihr Glück und ihre Bestimmung und ihren Ort in der Hierarchie dieses Rudels nicht finden, werden einsame Streuner in den Weiten der medialen Welt. Dort finden sie schon deswegen bereitwillig Aufnahme, weil diese einsamen Streuner gegen Aufmerksamkeit jederzeit gegen die Parteiräson oder -linie sprechen. Das ist medial immer ein lohnendes Geschäft. Für den Streuner und das jeweilige Medium.
Einsam durch mediale Welten
Man darf bei diesem Deal und auch als Konsument des Gesagten nur nicht den Fehler machen, das von den Streunern Gesagte für wirklich relevant zu erachten. Dieser Tage haben sich zum Beispiel die beiden hochgeschätzten und renommierten Ex-Kollegen Thomas Hanke und Franz Sommerfeld über Wunderlichkeiten des SPD-Politikers Ralf Stegner im sozialen Netzwerk LinkedIn unterhalten. Stegner sei ein Beispiel dafür, wie "einem großen Teil des führenden Personals" der SPD die Orientierung verloren gegangen sei, schrieb Hanke auf einen Post von Sommerfeld. Mag gut sein, dass führende Politiker der SPD die Orientierung verloren haben. Aber dafür ist Stegner kein Beleg. Denn er ist kein führender Sozialdemokrat. Sondern einer derjenigen, die einsam und von der Partei verstoßen durch die medialen Weiten ziehen.
- Eigene Beobachtungen