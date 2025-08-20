Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Geltungsdrang gehört zur Politik wie die Erdanziehung zur Weltkugel. Ohne ihn keine Macht. Was aber, wenn er beinahe verzweifelt freidreht? Gedanken zu einem politischen Phänomen.

Zunächst geht auf diesem Wege ein großer Dank an Caroline Bosbach. Sie hat mich mit ihren Kapriolen und Ungereimtheiten der vergangenen Tage an ihren Vater erinnert und ein denkwürdiges Interview von ihm wieder aus den Tiefen des Netzes ziehen lassen, an das ich in den vergangenen Jahren immer wieder denken musste.

In diesem Gespräch mit zwei Kollegen des "Spiegel" beantwortete Wolfgang Bosbach bereitwillig sehr endgültige Fragen wie diese: "Trotz der wenigen Jahre, die Ihnen bleiben, wollen Sie im nächsten Jahr für den Bundestag kandidieren. Eine weitere Legislaturperiode – ist das nicht wahnsinnig?" "Ist es Ihnen wichtig, dass vom Politiker Wolfgang Bosbach etwas bleibt?" "Ihr Freund Fritz Roth will sogar seine eigene Bestattung planen. Käme das auch für Sie infrage?" "Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken: Wären Sie glücklicher, wenn Sie Supermarktleiter in Bergisch Gladbach geblieben wären?"

"Viel Zeit bleibt nicht mehr" ist das Gespräch mit einem Zitat Bosbachs überschrieben, in dem der CDU-Politiker über seinen bevorstehenden Tod nach einer in seiner ausführlichen Darstellung schwer metastasierenden Prostatakrebserkrankung redet – und darüber, dass die Ärzte ihn aufgegeben haben. Es ist am 26. August 2012 erschienen, also vor genau 13 Jahren.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich gönne Herrn Bosbach jeden einzelnen Tag, den er seither in rheinischem Frohsinn verlebt hat. Und er möge bitte sehr, sehr alt werden.

Und doch sagt es eben etwas über das Geltungsbedürfnis eines Politikers, der den eigenen vermeintlich bevorstehenden Tod in allen Details in der Öffentlichkeit ausbreitet. Und bei allem Wissen um gelegentliche Wunderheilungen blieb doch über all die Jahre seit Erscheinen dieses Interviews das Gefühl zurück, dass hier jemand bei allem sehr dick aufträgt und es gar nicht grell genug sein kann, um Aufmerksamkeit zu erheischen. Sogar mit dem bevorstehenden Tod, der Gott sei Dank seit besagten 13 Jahren auf sich warten lässt.

Politik ist ein beinhartes Geschäft in harter Konkurrenz, und einen hohen Suchtfaktor hat sie auch. Selbstdarstellung gehört zwingend dazu. Das muss einem etwas geben. Sonst hält man das alles gar nicht aus. Vielleicht muss man sogar ein bestimmtes Gen dafür haben, um das alles auf sich zu nehmen und zu genießen. Es kann daher Zufall sein, muss es aber nicht, dass sich bestimmte Muster in der Nachfolgegeneration wiederholen. Das war bei Boris Palmer zu beobachten, dem Sohn des Helmut Palmer, einem Obstbauern aus dem Remstal, der laut Wikipedia zwischen 1957 und 2001 bei insgesamt 289 Bürgermeisterwahlen als Bürgermeisterkandidat erfolglos antrat, aber jedes Jahr verlässlich und zunehmend verschroben vor dem Opernhaus in Stuttgart stand, um die FDP höhnisch mit einem "Liberalalla"-Liedchen zu begrüßen.

Es liegt manchmal in der Familie