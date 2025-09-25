Geht das mit dieser Koalition?

Diese Woche hat der über die Maßen geschätzte Kollege Uwe Vorkötter in seiner Kolumne darüber geschrieben, wie der CDU-Mann Friedrich Merz und der SPD-Frontmann Lars Klingbeil doch noch einen Kompromiss finden können, wenn es in diesem Herbst an die unaufschiebbaren Reformen im Sozialen gehen muss.

Ich wünschte, Kollege Vorkötter bekäme recht. Tatsächlich aber fällt mir der Glaube daran schwer. Wenn ein Kanzler mit allem Recht beim Blick auf die Zahlen sagt, dass das derzeitige Leistungsvermögen des Landes diesen Sozialstaat nicht hergibt, und seine Arbeitsministerin von der SPD das als "Bullshit" bezeichnet, dann fällt es schwer, sich da eine Brücke vorzustellen, die auch trägt. Sprich: mit der das Notwendige getan wird.

Eher kommt es zu einem Minimalkompromiss, der nicht von hier bis um die nächste Ecke reicht. Mit Entsetzen habe ich in diesem Zusammenhang den Rat gelesen, den sich die Koalitionäre bei ihrer Partner-Mediation in Würzburg von einer Sozialwissenschaftlerin haben sagen lassen: Die neue Präsidentin des Berliner Wissenschaftszentrums, Nicola Fuchs-Schündeln, forderte den Würzburger Stuhlkreis einerseits zu mehr Risikobereitschaft und Mut zur Deregulierung, zu "großen, mutigen Neuanfängen" auf. Sie sagte aber auch: "Wenn der Sozialstaat abgebaut wird, profitieren davon Populisten."

Na denn Prost. Übersetzt heißt das: Ihr müsst dringend was tun. Aber wenn ihr das tut, dann stärkt das die AfD. Subtext: Also lasst es lieber? Oder wenn, dann nur Kosmetik?

Was stärkt das Land und seine Wirtschaft?

Die Frage darf doch jetzt nicht sein: Was stärkt oder schwächt die AfD? Die Frage muss sein: Was stärkt oder schwächt dieses Land? Und mein Eindruck ist, dass Friedrich Merz eine ziemlich genaue und zutreffende Vorstellung davon hat, was das sein muss. Dass aber genau das mit der "Bullshit"-SPD nicht gehen wird.

Wobei: Finanzminister Lars Klingbeil hat unlängst immerhin den Namen Gerhard Schröder wohlwollend in den Mund genommen (weshalb große Teile seiner Sozialdemokraten über ihn herfielen). Man könnte also seitens der Union Folgendes machen. Einen Versuch mit der SPD starten, aber ganz klar die Mindestanforderungen einer Agenda 2030 definieren. Wenn die SPD dann nicht mitgeht: alleine machen. Mit situativer Mehrheitensuche und -findung, wie in Norwegen.