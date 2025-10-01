Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Reformen statt Gedöns Deutschland, werde bitte wieder wesentlich
Unser Kolumnist fährt in Berlin mit S- und U-Bahn ins Büro. Auf der Fahrt begegnet ihm dabei eine umbenannte Station. Und beschert eine gedankenreiche Weiterfahrt.
Auf meiner Fahrt ins Büro steige ich am Potsdamer Platz in die U2. Die kommt als Nächstes an der Mohrenstraße vorbei. Oder besser: kam bisher an der Mohrenstraße vorbei. Dort steht jetzt auf dem Leuchtschild am Bahnsteig ganz groß: Anton-Wilhelm-Amo-Straße, drunter klein: Mohrenstraße. Mehr als 20 Jahre lang wurde dafür und darum gerungen, diese Berliner Straße umzubenennen. Als das endlich durch war und die neuen Straßenschilder oberirdisch angeschraubt wurden, feierten die Befürworter ein kleines Fest, wie in der "Abendschau" an dem Tag zu sehen war.
Unterirdisch rumpelt die U-Bahn weiter Richtung Rosa-Luxemburg-Platz, und ich hänge immer noch diesem neuen Schild am Bahnsteig nach. Verstehen Sie mich nicht falsch. Rassismus darf nicht sein. Es darf ihm kein Raum gegeben werden. Schon gar kein öffentlicher. Ich räume riskanterweise zugleich ein: Das Wort "Mohr" war in meinem Sprachverständnis nie negativ konnotiert. Im Unterschied zu dem Wort, das jetzt N-Wort heißt. Das mag mein Fehler sein. Bin jederzeit bereit, mich da aufklären zu lassen.
Aber die rumpelnde U2 fährt am Alexanderplatz ein, und ich frage mich weiter: Muss dann nicht auch Schiller umgeschrieben werden? "Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen." Und vor allem: War das jetzt diese 20 Jahre wert? Dafür, dass drunter immer noch Mohrenstraße steht, an dem kleinen Fahrplan in der Bahn selbst auch, in der Anzeige im Zug auch. Und hinten an der Wand der U-Bahn-Röhre auch. Vermutlich schon allein deshalb, weil sonst Auswärtige überhaupt nicht mehr wissen, wie sie sich orientieren sollen. (Vielleicht hätte man auch in deren Sinne einfach die Lösung wählen sollen, die ein paar Witzbolde übergangsweise gewählt hatten: Mit zwei Tupfern hatten sie eine "Möhrenstraße" daraus gemacht.)
Dieselben 20 Jahre bis zu diesem neuen Namen sind in Deutschland vergangen, in denen dieses Land in einen traurigen Zustand, zum Schatten seiner selbst geriet. Weil nichts gemacht wurde strukturell. Ergebnis: Die Wirtschaft steckt seit drei Jahren in der Rezession fest; die Infrastruktur, die analoge wie Brücken und Bahnen, einschließlich der rumpelnden U2, und auch die digitale ist verschlissen oder nicht auf dem Stand der Technik; die Sozialsysteme, allen voran die Rente, stehen vor einem Kollaps. Die Bundeswehr wurde in diesen 20 Jahren einem kolossalen Irrtum folgend (aus dem Osten droht keine Gefahr mehr) heruntergespart und zusammengestrichen. Muss jetzt ebenso wie die Infrastruktur mit zusammen genommen einer Billion Euro Extraschulden ganz schnell wieder ertüchtigt werden. Kriegstüchtig werden, sagt der amtierende Bundesverteidigungsminister. Daher bestellt er Kampfpanzer, von denen es kaum noch welche gab, und baut eine Drohnenabwehr auf. Robbt sich wieder an die Wehrpflicht heran. Eine seiner Vorgängerinnen, die heutige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, setzte sich noch mit Verve für Kindertagesstätten in Kasernen ein. Und Flachbildschirme in den Gemeinschaftsstuben.
Die Frage ist daher: Haben wir uns in den vergangenen 20 Jahren mit viel Energie und Aufwand um Dinge gekümmert, vielleicht sogar in Dinge geflüchtet, die auch wichtig sein mögen, aber existenziell für das Gemeinwesen wirklich nicht an erster Stelle stehen? Und sind wir bereit, wenn diese Annahme stimmen sollte, den Hebel spätestens jetzt im Kopf umzulegen? Zu verstehen, wo Barthel jetzt den Most holt und auch danach zu handeln und zu priorisieren? Wir, das ist die Politik, das ist die Zivilgesellschaft mit ihren Organisationen, aber das ist auch jeder und jede Einzelne von uns.
Mensch, werde wesentlich. Der Satz des Barockdichters Angelus Silesius ist in einer dieser Kolumnen schon einmal vorgekommen. Er kommt hier noch mal, mit der Bitte um Nachsicht. Manchmal muss man Sachen öfter sagen. Dieses ganze Gemeinwesen muss wieder wesentlich werden. Unterscheiden zwischen wichtig und weniger wichtig. Nachrangig. Gedöns. Und sich nicht in vergleichsweisen Nebensächlichkeiten ergehen. Tofu oder Leberkäs, das ist doch nicht die Frage. Und trotzdem reitet auf ihr ein wichtiger Ministerpräsident dauernd herum. Zu schweigen von seinem sonstigen Firlefanz wie Liedchen singen auf den Social-Kanälen. In NRW, so liest man aus dem Augenwinkel, soll es nach dem Willen mancher bald genderneutrale Unisex-Toiletten in Schulen geben.
Die "Süddeutsche Zeitung" hatte über viele Jahre einen wunderbaren Chefredakteur mit sehr trockenem Humor. Wenn eine Redaktionskonferenz ins Alberne und Unsinnige abzudriften drohte, mahnte Gernot Sittner stets mit bayerischem Zungenschlag und sonorer Stimme: "Werma seriös". Vor der Aufgabe, ein Gernot Sittner für ganz Deutschland zu sein, steht jetzt Bundeskanzler Friedrich Merz. Einen Mentalitätswechsel in diesem Land zu erzeugen, die Ordnung der Haupt- und Nebensachen wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen: Die Wirtschaft flott machen, die Sicherungssysteme stabil, Inventur bei den Ausgaben, die wir uns nicht mehr leisten können. Verteidigungsbereitschaft herstellen.
Und alles Übrige vorläufig und auf absehbare Zeit bleiben zu lassen. Nicht mehr anzurühren. Vor allem diese kulturkämpferischen Sachen. Beispiel: Ja, die Cannabis-Legalisierung war ein Schmarren, den man auch hätte bleiben lassen können. Wie eine hauptamtliche Überprüfung dieser Tage ergab, hat sie nichts gebracht, aber auch nicht weiter geschadet. Egal jetzt. Nicht wieder anfassen. Keine Energie reinstecken, auch wenn es manchen in den Fingern juckt.
Die Straße, in der ich wohne, heißt übrigens Walter-Linse-Straße. Weil ein Mann dieses Namens an der Ecke zur Drakestraße einmal von der Stasi angeschossen, in die DDR verschleppt und schließlich in der Sowjetunion umgebracht wurde. Irre Geschichte. Er war Jurist und half Bürgerinnen und Bürgern in der DDR. Aller Ehren wert. Später, als die Straße längst wie er und nicht mehr Gerichtsstraße hieß, kam heraus, dass er leider eine zweite Vergangenheit hatte – als ziemlich übler Nazi.
Aber, lieber Senat, liebe Bezirksverwaltung: Lasst den Namen so. Schaut lieber zu, dass diese mehr und mehr verkommen wirkende Stadt wieder aufblüht und frischer aus der Wäsche schaut.
