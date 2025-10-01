Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Unser Kolumnist fährt in Berlin mit S- und U-Bahn ins Büro. Auf der Fahrt begegnet ihm dabei eine umbenannte Station. Und beschert eine gedankenreiche Weiterfahrt.

Auf meiner Fahrt ins Büro steige ich am Potsdamer Platz in die U2. Die kommt als Nächstes an der Mohrenstraße vorbei. Oder besser: kam bisher an der Mohrenstraße vorbei. Dort steht jetzt auf dem Leuchtschild am Bahnsteig ganz groß: Anton-Wilhelm-Amo-Straße, drunter klein: Mohrenstraße. Mehr als 20 Jahre lang wurde dafür und darum gerungen, diese Berliner Straße umzubenennen. Als das endlich durch war und die neuen Straßenschilder oberirdisch angeschraubt wurden, feierten die Befürworter ein kleines Fest, wie in der "Abendschau" an dem Tag zu sehen war.

Unterirdisch rumpelt die U-Bahn weiter Richtung Rosa-Luxemburg-Platz, und ich hänge immer noch diesem neuen Schild am Bahnsteig nach. Verstehen Sie mich nicht falsch. Rassismus darf nicht sein. Es darf ihm kein Raum gegeben werden. Schon gar kein öffentlicher. Ich räume riskanterweise zugleich ein: Das Wort "Mohr" war in meinem Sprachverständnis nie negativ konnotiert. Im Unterschied zu dem Wort, das jetzt N-Wort heißt. Das mag mein Fehler sein. Bin jederzeit bereit, mich da aufklären zu lassen.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

Aber die rumpelnde U2 fährt am Alexanderplatz ein, und ich frage mich weiter: Muss dann nicht auch Schiller umgeschrieben werden? "Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen." Und vor allem: War das jetzt diese 20 Jahre wert? Dafür, dass drunter immer noch Mohrenstraße steht, an dem kleinen Fahrplan in der Bahn selbst auch, in der Anzeige im Zug auch. Und hinten an der Wand der U-Bahn-Röhre auch. Vermutlich schon allein deshalb, weil sonst Auswärtige überhaupt nicht mehr wissen, wie sie sich orientieren sollen. (Vielleicht hätte man auch in deren Sinne einfach die Lösung wählen sollen, die ein paar Witzbolde übergangsweise gewählt hatten: Mit zwei Tupfern hatten sie eine "Möhrenstraße" daraus gemacht.)