Ein Irrer im Weißen Haus, ein Agressor im Kreml. Die Welt aus den Fugen. Krieg, Klima, Katastrophen. Ein Leben in der Dystopie. Unser Autor flüchtet zunehmend ins kleine Schöne.

Erinnert sich noch jemand an Tony Soprano, den depressiven Titelhelden der unvergesslichen "Sopranos", der Urmutter aller in Staffeln und Folgen zersägten Serien? Den lieben langen Tag, die liebe lange Woche, sein liebes langes Leben bringt der bullige, leicht adipöse Mafia-Boss in New York damit zu, Menschen zu morden, Clankriege zu führen, Schutzgeld zu erpressen und mitsamt seiner wohlstandsverwahrlosten Kinder in obszönem Luxus zuzubringen. Aber nichts macht ihn froh, nicht einmal die italienische Süßspeise, die seine gegenüber der offensichtlichen Ursache ihres Reichtums völlig ignorante Ehefrau zu zaubern weiß.

Ein einziges Mal in der endlos langen Serie liegt ein tiefes Glück in Tonys Gesichtsausdruck, hängen die Lider nicht mehr über den halben Augäpfeln wie bei einer Schnappschildkröte. Er hat sich wie immer morgens nach einer abermals arbeitsreichen und blutdurchtränkten Nacht im Bademantel zum Kühlschrank geschleppt, um sich die Milchtüte zu schnappen, da fällt sein schläfriger Blick auf den Pool im Garten, in dem zwei Stockenten gelandet sind. Augenblick, verweile doch, du bist so schön, sagt Tonys Gesicht in diesem Moment – bevor er sich wieder der Frage zuwenden muss, wie er einen brätzblöden, aber sehr ambitionierten Konkurrenten im Soprano-Clan niederringt.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

Unser Küchenfenster geht auch zum Garten raus. Dort sehe ich in diesen Herbsttagen immer wieder ein Eichhörnchen, das wirklich viel zu tun hat. Im Nachbargarten steht ein Walnussbaum, und das rotbraune Tierchen hüpft wieder und wieder mit einer Nuss im Maul über den Rasen, blickt mal hier und mal da hin, verbuddelt die Nuss und balanciert sofort wieder behände über den Grat eines hohen Zauns in Richtung Walnussbaum.

Man kann sich gar nicht sattsehen. Der Anblick des emsigen Eichhörnchens schenkt so ein tiefes Glück, so eine wohltuende Auszeit von all dem, was zur gleichen Zeit das Radio in der Küche wieder vermeldet. Kein Morgen, an dem man nicht von einem mit neuem Irrsinn übergeschnappten Präsidenten in den USA erfährt. Jetzt hat er sogar der italienischen Nudel den Krieg erklärt. Wenn das Tony Soprano noch erlebt hätte.

Ein Leben in der Dystopie