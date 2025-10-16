Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wenn der Frieden kommt, steht Gaza vor einem Wiederaufbau mit immensen Kosten. Deutschland hat vor allen anderen schon seinen Beitrag dazu angekündigt. Das ist voreilig und innenpolitisch unüberlegt.

Früher war bekanntlich nicht nur alles besser, sondern vor allem einfacher. Wenn irgendwo auf der Welt eine Krise aufzog, die auch militärisches Engagement der Weltgemeinschaft oder der Nato erforderte, dann schickten viele Nationen Soldaten, Deutschland schickte einen Scheck. Diese Methode "Kohl" (sie verbindet sich vor allem mit der Amtszeit des Kanzlers aus der Pfalz) war international eingeführt, ihr Vollzug fast schon Reflex. Sie wurzelte in der deutschen Urschuld.

Loading...

Inzwischen, weil sich zum einen die Vorbehalte gegen deutsche Soldatenstiefel jenseits des deutschen Staatsgebiets gelegt haben und zum anderen die Bundeswehr über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, hat sich der erste Teil dieses unausgesprochenen Gesetzes gegeben. Der zweite aber ist als Reflex im politischen Rückenmark dieses Landes immer noch fest verankert.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

So auch jetzt in Gaza. Die Geiseln waren noch nicht frei, da schlug Deutschland schon vor, eine Wiederaufbaukonferenz zu initiieren und legte, dem Reflex folgend, schon mal 29 Millionen Euro in die Kollekte. Als Anreiz für die anderen und als Impuls für einen finanziellen Kraftakt, der laut Schätzungen der Weltbank mindestens 53 Milliarden Dollar betragen wird.

Nach meinem Empfinden sollten Außenminister Johann Wadephul und Bundeskanzler Friedrich Merz hier mit etwas mehr politischem Gespür für die Stimmung im eigenen Land agieren. Denn die Gaza-Aufbaufrage (wenn es dazu überhaupt kommt, der Weg zum Frieden scheint voller Steine) fällt in eine Zeit, in der der Finanzminister gerade einen "Marathon der Reformen" ausgerufen hat, und Reformen, das wissen die Wählerinnen und Wähler sehr genau, das heißt: Leistungskürzungen, höhere Beiträge, Abgaben und Steuern. Es geht gar nicht anders.

Dabei ist schon alles teurer geworden, massiv teurer geworden. Wer das nicht glaubt, soll mal seine Gasrechnung der vergangenen zwei Jahre nebeneinanderlegen und der Frage nachgehen, weshalb sich die Kosten bei gleichem Verbrauch fast verdoppelt haben. Kleiner Suchhinweis: CO2-Preis ... Bestimmt eine gute Sache und für einen guten Zweck, aber eben ein weiterer unscheinbarer, zugleich effektiver Saugrüssel am Geldbeutel der Leute. Stromsteuer: genau das Gleiche. Das Gefühl ist nicht verkehrt: Immer mehr dieser Saugrüssel kommen zum Einsatz.

Das Geld reicht nicht